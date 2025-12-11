Vijf potentiële upgrades voor de Samsung Galaxy S26

Het is bijna januari, wat betekent dat er (waarschijnlijk) een nieuwe reeks Samsung-smartphones aankomt. We weten nog niet of de Galaxy S26 in januari of februari op de markt komt, maar dankzij een hele reeks lekken en geruchten hebben we in ieder geval een goed idee van wat we kunnen verwachten.

In dit artikel zet ik de vijf belangrijkste geruchten over de Galaxy S26 op een rijtje. Op basis daarvan kan je misschien al beslissen of de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra iets voor jou zijn.

Chipsets

De Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Image credit: Qualcomm)

Een onvoorspelbaar onderdeel van de Galaxy S26-serie is de chipset die in de telefoons zit. Dit is de voorbije jaren alle kanten opgegaan. Het ene jaar gebruikt Samsung wereldwijd een Snapdragon-chip, terwijl het andere jaar een Exynos-chip gebruikt wordt in Europa. Het kan zelfs dat alleen de Ultra-variant een Snapdragon-chip heeft, terwijl het standaard- en Plus-model een Exynos-chip hebben.

Volgens verschillende geruchten is Samsung van plan om zijn eigen Exynos 2600-chipset te gebruiken in Zuid-Korea en een "For Galaxy-versie" van de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 voor de rest van de wereld. Tenzij je in Korea woont, is de kans groot dat je een Galaxy S26 met Snapdragon 8 Elite Gen 5 kan kopen. We sluiten het echter niet uit dat de Exynos 2600 ook in Europa gebruikt wordt, wat voorheen vaak het geval was.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de Exynos 2600 en Snapdragon 8 Elite Gen 5 zich tot elkaar verhouden. Volgens de beperkte beschikbare info kunnen de prestaties wel eens dichter bij elkaar liggen dan verwacht (normaal is de Exynos-chip namelijk de zwakkere van de twee).

Een iets grotere batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Galaxy S25 Ultra was de zesde Ultra op rij met een batterij van 5.000mAh. 2026 zou wel eens het jaar kunnen worden waarin Samsung eindelijk de lat hoger legt. Er is trouwens momenteel geen enkele Samsung-telefoon met een batterij die groter is dan 5.000mAh.

De laatste lekken suggereren dat de Galaxy S26 Ultra een batterij van 5.200mAh of 5.300mAh zal hebben. Dat is geen cijfer waarmee je prijzen wint tegenwoordig, want de OnePlus 15 heeft bijvoorbeeld een 7.300mAh-batterij. Voor Samsung zelf zou dit alleszins de grootste batterij tot nu toe zijn.

De standaard Galaxy S26 lijkt ook een batterijboost te krijgen en springt van 4.000mAh naar 4.300mAh. Dat stelt nog steeds niet zo heel veel voor, want zelfs de kleine Motorola edge 60 neo heeft nu een 5.000mAh-batterij. De kleine stapjes die Samsung mogelijk zet, zijn hoe dan ook niet genoeg om de concurrentie bij te benen.

Kleine verbeteringen aan de camera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het ziet er niet naar uit dat we gigantische verbeteringen aan de camera's mogen verwachten. De Galaxy S26 Ultra behoudt wellicht grotendeels de set-up van de Galaxy S25 Ultra. Zo blijven de 200MP-hoofdcamera, 50MP-groothoekcamera, 50MP-telefotocamera met 5x zoom en 10MP-selfiecamera hetzelfde. De 10MP-telefotocamera met 3x zoom wordt mogelijk vervangen door een 12MP-camera. Er bestaat daarnaast een kans dat die 12MP-telefotocamera ook naar de Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus zal komen.

Ik kan echter niets zeggen over de cameraprestaties in de praktijk aan de hand van deze specificaties. De camerasoftware en beeldverwerking hebben een grote invloed op hoe de foto's en video's er uiteindelijk uitziet.

Magnetisch draadloos laden

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Iets dat wellicht wel flink verbeterd wordt, is de oplaadsnelheid. De Galaxy S26 Ultra zal mogelijk 60W opladen met kabel en 25W draadloos opladen ondersteunen. Dit is op beide vlakken een upgrade ten opzichte van de Galaxy S25 Ultra, die 45W opladen met kabel en 25W draadloos opladen ondersteunt.

Daar stopt het niet, want er zijn geruchten die spreken over magnetisch draadloos opladen. Een bron geeft aan dat Samsung werkt aan een eigen Qi2-oplaadstation en hoesjes voor de S26-serie met magneten. Deze accessoires lijken ook sterk op de magnetische Pixelsnap-producten die Google heeft ontworpen voor de Pixel 10-serie. Het feit dat Samsung zelf deze accessoires gaat produceren, wil hopelijk zeggen dat de Galaxy S26-serie ingebouwde magneten zal hebben.

Verbeteringen voor het basismodel

(Image credit: Blue Pixl Media)

Tot nu toe klinken de geruchten over upgrades voor de basisversie van de Galaxy S26 niet erg spannend. Er zijn een paar verbeteringen die ervoor zouden kunnen zorgen dat hij een concurrent wordt voor de iPhone 17 of Pixel 10.

Ten eerste zou de telefoon een iets groter AMOLED-scherm van 6,3 inch krijgen (tegenover 6,2 inch), waardoor hij qua schermgrootte identiek is aan de iPhone 17 en Google Pixel 10. Het gerucht gaat ook dat de Galaxy S26 dunner wordt en nog maar 6,9 mm dik zal zijn. Ook zou Samsung eindelijk kiezen voor 256GB basisopslag. Als Samsung dit alles voor elkaar krijgt zonder de adviesprijs te verhogen, wordt de prijs-kwaliteitverhouding erg interessant.

Het totaalpakket

(Image credit: Blue Pixl Media)

Op basis van deze geruchten over upgrades ben ik niet erg enthousiast over de Galaxy S26-serie. De verwachte verbeteringen voor de Galaxy S26 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5, magnetisch opladen en een iets betere telefotocamera) maken hem natuurlijk beter dan de Galaxy S25 Ultra. Toch zouden we gebruikers met een Galaxy S25 Ultra of Galaxy S24 Ultra niet aanraden om te upgraden.

De basisversie zou wel eens de interessantste van het trio kunnen worden, vooral als de prijs hetzelfde blijft. De snellere chip, grotere batterij en nieuwe telefotocamera in combinatie met de verhoogde basisopslag kunnen wel eens genoeg zijn om de concurrentie te overtreffen.

Natuurlijk staan de hierboven genoemde upgrades nog niet vast en heeft Samsung waarschijnlijk nog veel meer in petto om ons warm te maken voor de Galaxy S26.