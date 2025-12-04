Volgens OnePlus-manager is Apple (deels) verantwoordelijk voor de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-chip

OnePlus zal de nieuwe OnePlus 15R onthullen op 17 december, maar we weten inmiddels al dat het toestel de eerste smartphone met Qualcomms Snapdragon 8 Gen 5-chip zal zijn.

De Snapdragon 8 Gen 5 werd afgelopen september tijdens het Snapdragon Summit-evenement onthuld als de iets minder krachtige variant van de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dit is dan ook de eerste keer dat Qualcomm twee flagship-chips uitbrengt en dat geeft merken zoals OnePlus de kans om prestaties van (ongeveer) flagship-niveau aan te bieden op iets goedkopere Android-telefoons.

Maar waarom heeft Qualcomm juist nu gekozen voor deze strategie met twee flagship-chips? Volgens OnePlus’ Senior Product Marketing Manager Rudolf Xu is de reden simpelweg dat deze strategie ook goed lijkt te werken voor Apple.

Xu vertelde bij de lancering van de OnePlus 15 in oktober waarom Apple (volgens hem) gestopt is met zijn chips van de vorige generatie in nieuwe iPhones te stoppen en hoe dit Qualcomm overtuigd heeft om hetzelfde te doen met zijn beste Snapdragon-chips.

"Als je een basismodel iPhone koopt in 2021 [de iPhone 13], heeft deze dezelfde chipset als het Pro-model," legt Xu uit op het podium. "In 2022 wordt [het] interessant. Als je de iPhone 14 Pro koopt, gebruikt hij de A16, maar het basismodel [de iPhone 14] behoudt de A15. Dan, bij de iPhone 15 Pro, is het de A17 Pro, maar het basismodel [gebruikt] nog steeds de A16 van vorig jaar." Het komt er dus op neer dat Apple chips van het jaar ervoor opnieuw gebruikte in zijn basismodellen van het volgende jaar.

"Maar, in 2024 – en dit is het meest interessante [gedeelte] – als je de iPhone 16 Pro koopt, krijg je de A18 Pro. En als je het basismodel koopt, krijg je niet langer de A17 van vorig jaar: je krijgt de A18. Het is een losse silicon. Qualcomm begrijpt deze competitieve situatie en weet dat het terug moet vechten."

Apple introduceerde de A18-chip naast de A18 Pro bij de iPhone 16-serie. (Image credit: Apple)

"Lang verhaal kort: op je beste flagship moet je de kracht van je silicon tot het uiterste drijven," legde Xu verder uit. "Dat is wat Apple [deed] met de A18 Pro, en met het basismodel [van dat jaar] [wilden] ze de beste innovaties van de Pro downloaden naar een losse silicon. Dat is de A18."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

"En het is dezelfde situatie bij de iPhone 17-serie. Je hebt de A19 Pro in de iPhone 17 Pro en de A19 in de iPhone 17. Apple gebruikt een dual-flagship-strategie met zijn silicon. En dat is waarom Qualcomm dit jaar ook een dual-flagship-strategie hanteert, beginnend met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Snapdragon 8 Gen 5."

De belangrijkste features van de Snapdragon 8 Gen 5. (Image credit: Qualcomm)

Nou zijn we er niet zo zeker van dat Qualcomm zelf graag zou toegeven dat het de strategie van Apple heeft gekopieerd, maar wat Xu zegt, klinkt wel logisch. In een interview met TechRadar ging Xu na zijn presentatie op het podium ook nog wat dieper in op waarom de nieuwe strategie beter is voor Qualcomm, voor OnePlus en zelfs voor consumenten:

"Qualcomm ziet duidelijk een trend die [suggereert] dat een dual-flagship-strategie beter werkt. Want bij de [Snapdragon 8] Elite kan je voor het beste gaan," zei Xu. "Je kan al de beste technologieën die voor dat jaar hebt [in één chipset] verpakken. En voor het basismodel, wanneer je een nieuwe flagship [chipset] toevoegt, kan je de nieuwste innovaties van dat jaar downloaden, in plaats van de architectuur van vorig jaar gebruiken."

"De [Snapdragon] 8 Gen 5 heeft eigenlijk dezelfde architectuur als de 8 Elite Gen 5 – dezelfde CPU-architectuur, dezelfde GPU-architectuur. En consumenten zullen ook voelen dat het beter is, want ze zullen weten dat dit de nieuwste chipset is, een nieuwe in plaats van een oudere die geleend is van vorig jaar. Dat is het psychologische perspectief."

"En als het gaat om waarom dit geweldig is voor OnePlus, de 15 en 15R krijgen allebei de nieuwste chipsets, en omdat ze dezelfde architectuur gebruiken, maakt dit het erg gemakkelijk voor ons om de nieuwste voordelen van de 15 naar de 15R te brengen. Bijvoorbeeld het always-on 120fps-display en games die 165Hz ondersteunen. Het porten is erg gemakkelijk voor ons, want ze delen dezelfde softwarebasis."

Dus hier komt het op neer: de OnePlus 15R zal een goedkoper alternatief zijn voor de OnePlus 15. Maar dankzij de kracht van de Snapdragon 8 Gen 5 zal hij niet (al te veel) inleveren op de kracht waarmee de 15 vijf sterren verdiende in onze review.

Verder heeft OnePlus ook al bevestigd dat de OnePlus 15R dezelfde 'Detailmax Engine' zal gebruiken als de OnePlus 15, en ook dezelfde G2 Wi-Fi-chip voor een sterke Wi-Fi-connectiviteit. Daarnaast verwachten we wel iets slechtere camera-hardware, maar we komen er in ieder geval op 17 december dus achter wat de telefoon daadwerkelijk allemaal te bieden heeft.