OnePlus bevestigt indrukwekkende specs voor het display van de OnePlus 15

De OnePlus 15 is officieel onderweg. Het volgende vlaggenschip van de Chinese smartphonefabrikant wordt binnenkort al verwacht in zijn thuismarkt en vervolgens ergens in de komende maanden ook op de wereldwijde markt.

PhoneArena suggereert dat de OnePlus 15 in oktober nog gelanceerd wordt in China. Nu we steeds dichter bij deze onbevestigde releasedatum in de buurt komen, deelt het bedrijf ook steeds meer details over het aankomende toestel. Nu zijn er bijvoorbeeld weer wat belangrijke specs van het display gedeeld. Dat display is ontwikkeld in samenwerking met OPPO en displayfabrikant BOE.

GizmoChina (via GSMArena) laat weten dat OnePlus nieuwe officiële informatie heeft gedeeld over het display van de OnePlus 15 via een directe aankondiging.

De OnePlus 15 zal onder andere symmetrische bezels van 1,15 mm rondom zijn scherm krijgen. Dat is opvallend dun. De iPhone 17 Pro Max heeft bijvoorbeeld ook al enorm dunne bezels en die meten 1,36 mm.

De OnePlus 15 krijgt ultradunne, symmetrische bezels. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

Daarnaast zal de OnePlus 15 een hoge refresh rate van 165Hz ondersteunen. Die refresh rate is veel hoger dan die van de OnePlus 13 en veel van de beste Android-smartphones op de markt. 120Hz is tegenwoordig nog steeds zo'n beetje de standaard, zelfs voor veel flagships.

De refresh rate geeft aan hoe vaak het display zijn beeld kan verversen per seconde. Een hogere refresh rate zorgt er dus voor dat beelden er soepeler uitzien en vooral bij bewegende beelden is dit te merken. Details zijn dan ook beter te onderscheiden.

OnePlus heeft verder ook nog gedeeld dat de hoge helderheidsmodus van het display met 13% is verbeterd. Dat zal dus ongetwijfeld weer voor een hogere piekhelderheid zorgen, Daarnaast is de kleuraccuraatheid ook verbeterd met 11,8%. Ook heeft het display een TUV-Rheinland-certificering voor een minimale helderheid van 1 nit.

OnePlus lijkt dit jaar voor een plat display te hebben gekozen, in plaats van voor het gebogen scherm van de OnePlus 13. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

Het nieuwe display zou ook nog 10% minder stroom verbruiken dan dat van zijn voorganger en in zo'n 30% langer meegaan als het gaat om de totale levensduur van het onderdeel. OnePlus staat daarnaast ook al bekend om zijn batterijduur van topklasse, dus deze upgrade zou mogelijk voor een nog indrukwekkendere batterijduur kunnen zorgen.

Verder zal de OnePlus 15 gebruikmaken van OPPO's P3-chip, een speciale displaycontroller die een pixelrij-oplaadtijd van 1,3 microseconde mogelijk maakt. Dat is volgens GizmoChina twee keer zo snel als de huidige standaard binnen de industrie. Dit moet zorgen voor een responsievere ervaring en een betere constante helderheid bij hogere refresh rates.

Als laatste lijken beelden die OnePlus gedeeld heeft ook te bevestigen dat de OnePlus 15 een plat display heeft, terwijl we bij voorgaande generaties nog te maken hadden met een wat gebogen display. De huidige geruchten suggereren dat dit scherm 6,78-inch zal meten.

De OnePlus 15 lijkt dus in ieder geval een waardige opvolger te worden voor de OnePlus 13. Dat is goed nieuws, want dat is nog steeds een van onze favoriete Android-telefoons.