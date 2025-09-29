Doorbraak: frame van OnePlus 15 is steviger dan titanium

OnePlus heeft zonet meer informatie bekendgemaakt over de aankomende OnePlus 15. We weten nu niet alleen meer over een van de kleurenopties van de telefoon, maar ook over het materiaal. Vooral dat laatste is interessant.

De OnePlus 15 wordt namelijk de eerste smartphone ter wereld die een proces genaamd Micro-Arc Oxidation (MAO) toepast in zowel het middenframe als de cameramodule. De coating zelf is gemaakt van een soort keramiek en wordt via een speciaal proces direct op het metalen frame aangebracht. Het gevolg is dat het frame 3,4 keer steviger is dan bij het gebruik van aluminium en zelfs 1,3 keer sterker in vergelijking met titanium, dat onder andere gebruikt wordt in de Samsung Galaxy S25 Ultra. De achterkant is daarnaast gemaakt van glasvezel en zorgt volgens OnePlus voor een "zijdeachtige grip die perfect in de hand ligt". De kleur waar OnePlus dit jaar mee uitpakt, is het zandkleurige Sand Storm.

In de aanloop naar hun lanceringen komen we gewoonlijk steeds meer te weten over OnePlus-smartphones. Zo weten we al dat de OnePlus 15 uitgerust zal zijn met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en een nieuw koelsysteem zal hebben dat moet zorgen voor stabiele prestaties.