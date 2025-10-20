Lanceringsdatum en nieuwe kleur van de OnePlus 15 bekendgemaakt

We krijgen langzaamaan steeds meer officiële informatie binnen over de OnePlus 15 en nu hebben we bijvoorbeeld weer informatie gekregen over een lanceringsdatum en een nieuwe kleur voor het apparaat.

Volgens het officiële OnePlus-account op Weibo (via 9to5Google) wordt de OnePlus 15 volledig onthuld op 27 oktober (naast de OnePlus Ace 6) om 19u in China. Dat betekent dat het lanceringsevenement hier om 12u plaatsvindt.

Het is wel belangrijk om te vermelden dat deze onthulling bedoeld is voor de Chinese markt. We moeten nog wat langer wachten op een wereldwijde release, maar we krijgen wel te weten wat alle belangrijkste specs van de telefoon zijn. We moeten wel nog wat langer wachten op de prijs en releasedatum voor in Nederland en België (en eventuele verschillen met het Chinese model).

OnePlus heeft bevestigd dat de nieuwe smartphone wel ook gewoon weer naar de rest van de wereld komt. Zijn voorganger uit 2024/2025, de OnePlus 13, werd in China in oktober onthuld en kreeg vervolgens in januari 2025 een wereldwijde release in januari 2025.

Dit kunnen we verwachten

De telefoon zal uiteindelijk natuurlijk weer wereldwijd uitgebracht worden. (Image credit: OnePlus)

In een andere officiële post op Weibo heeft OnePlus de OnePlus 15 ook laten zien in drie verschillende kleuren. Volgens Google Translate zouden deze kleuren mogelijk 'Original Sand Dune', 'Absolute Black' en 'Misty Purple' heten. De naam 'Sand Storm' was al bekend, dus dat is een beetje verloren gegaan bij het vertalen. Daarnaast is een zwarte kleur natuurlijk wel te verwachten, maar een nieuwe paarse kleur klinkt wel interessant.

Er is al vrij veel dat we inmiddels te weten zijn gekomen (of denken te weten) over OnePlus' aankomende flagship. Sommige nieuwtjes heeft OnePlus zelf gedeeld in de vorm van officiële aankondigingen, om alvast wat hype te creëren, en sommige informatie hebben we gekregen via leaks en geruchten.

Het aankomende toestel krijgt in ieder geval een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een 165Hz-display. Dat scherm zal schijnbaar ook 6,78 inch meten, wat hem iets kleiner maakt dan het scherm van zijn voorganger.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zijn voorganger is de OnePlus 13, een toestel waar we erg onder de indruk van waren. Er komt overigens geen OnePlus 14. OnePlus slaat dat nummer waarschijnlijk over, omdat het een ongeluksgetal is in China.