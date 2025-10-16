Software voor OnePlus 15 zit vol AI: dit is OxygenOS 16

OnePlus heeft vandaag OxygenOS 16 onthuld, de nieuwste versie van de software op hun smartphones. Het bedrijf kondigt ook aan dat de OnePlus 15 de eerste smartphone zal zijn met deze software, die als slogan "Intelligently Yours" heeft gekregen. Net bij zoals andere merken staat AI centraal in deze update.

De kern van de software is Plus Mind, dat OnePlus omschrijft als persoonlijke intelligentie die intuïtief de inhoud op het scherm herkent en deze organiseert in Mind Space, een centrale hub voor al je vastgelegde data.

Met de Plus Key, die oude schuifknop vervangt, of een snelle veegbeweging met drie vingers omhoog kunnen gebruikers Plus Mind activern. De Plus Key kan ook worden ingesteld als standaard voor andere functies, zoals screenshots, de zaklamp, camera, spraakopname en om te schakelen tussen de luide, stille of trilstand.

Vervolgens begrijpt Plus Mind de context van opgeslagen inhoud: het kan bijvoorbeeld automatisch de datum en tijd uit een poster van een concert halen en de gebruiker vragen deze aan hun agenda toe te voegen.

(Image credit: OnePlus)

OxygenOS 16 is gebaseerd op Android 16 en bevat daardoor Google Gemini. Die kan verbinding maken met Mind Space en verschillende acties uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen als: “Help me een interieurontwerp te maken op basis van mijn content uit Mind Space.” Gemini stelt dan een gedetailleerd plan op aan de hand van de opgeslagen content.

De software bevat ook een zogenaamde "AI Efficiency Suite" met tools als AI Writer voor schrijfhulp en AI Scan, dat AI gebruikt om beter documenten in te scannen. Verder zijn er nog fotografiefuncties, waaronder AI Portrait Glow om portretten te verbeteren en AI Perfect Shot om de optimale foto te nemen.

OnePlus heeft ten slotte blijkbaar inspiratie gehaald bij Apple voor het algemene ontwerp van OxygenOS 16. De transparante effecten van bepaalde menu's lijken namelijk wat op Liquid Glass, terwijl de Fluid Cloud lijkt op het Dynamic Island en een "wolk" rond de selfiecamera maakt met daarin live informatie, zoals muziek die op Spotify speelt.