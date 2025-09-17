Vind je Liquid Glass in iOS 26 niet fijn? Zo schakel je het uit

iOS 26 is nu beschikbaar op recente iPhones, maar de overstap naar "Liquid Glass" valt niet bij iedereen in de smaak. Sommigen vinden het gewoon lelijk, terwijl anderen nu moeite hebben met de leesbaarheid van bepaalde menu's.

De nieuwste software-update van Apple geeft menu's en interface-elementen een doorzichtige (glazen) afwerking. iOS 26 is een grote verandering ten opzichte van iOS 18 en het zal even wennen zijn.

Als je zeker weet dat Liquid Glass niets voor jou is, kan je enkele aanpassingen maken aan de look en feel. Liquid Glass volledig uitschakelen, kan momenteel niet.

Verhoog het contrast

Liquid Glass (links) vs verhoogd contrast (rechts) (Image credit: Future)

Ten eerste is er een handige optie ‘Contrast Verhogen’ in de instellingen om Liquid Glass-effecten te verminderen. Ga hiervoor naar Instellingen, Toegankelijkheid, Weergave en Tekstgrootte, en verschuif de slider voor het contrast naar het gewenste niveau.

Deze optie doet wat de naam zegt: het verhoogt het contrast, zodat knoppen beter zichtbaar zijn. Contrast verhogen behoudt de transparantie, maar verwijdert de zachtheid van Liquid Glass, waardoor pictogrammen een duidelijkere rand krijgen.

Verminder transparantie

Liquid Glass interface (links) vs lagere transparantie (rechts) (Image credit: Future)

De tweede, meer drastische optie is de transparantie verminderen, wat in de buurt komt van Liquid Glass verwijderen. Om deze optie in te schakelen, ga je naar dezelfde instellingenpagina (Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en Tekstgrootte) en schakel je de optie Transparantie Verminderen in.

Ook hier is het Control Center een goede plek om deze verandering in actie te zien. In beide afbeeldingen hierboven hebben we het Control Center geopend vanaf het startscherm, maar het startscherm is alleen zichtbaar in de eerste afbeelding. Je ziet op de tweede afbeelding dat het startscherm gewoon een volledig zwart vlak is.

Beide opties samen

Liquid Glass interface (links) vs verhoogd contrast en geen transparantie (rechts) (Image credit: Future)

Als je Liquid Glass helemaal niets vindt, kun je beide bovengenoemde opties (contrast verhogen en transparantie verminderen) tegelijkertijd inschakelen. Hierdoor krijg je scherpere randen en verdwijnt de transparantie, waardoor alles veel duidelijker wordt.