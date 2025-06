Nieuw lek onthult specs van de Nothing Headphone (1)

We wisten al dat er een nieuw audioproduct van Nothing onderweg was, en dan ook specifiek de Headphone (1), omdat Nothing dat zelf al gedeeld heeft. Verder hebben we echter nog niet veel officiële informatie gekregen over de eerste over-ear koptelefoon van het bedrijf. Een nieuw lek geeft ons nu echter wel wat meer details over de koptelefoon.

Volgens de leaker Yogesh Brar en Android Headlines zal de Nothing Headphone (1) 329 gram wegen. Dat maakt hem zwaarder dan de Sony WH-1000XM6 van 254 gram, maar lichter dan de Apple AirPods Max van 385 gram.

De koptelefoon schijnt 40mm dynamische drivers te krijgen en die zijn ontwikkeld in samenwerking met het high-end Britse audiobedrijf KEF (dit werd eerder al geteased door Nothing zelf). Daarnaast lijken er ook features zoals adaptieve basverbetering en ruimtelijke audio aanwezig te zijn.

Deze gelekte details suggereren verder dat de Nothing Headphone (1) zal beschikken over adaptieve noise-cancelling (tot 42dB aan volume en een 2.000Hz frequentiebereik) en het dus op zal nemen tegen de beste noise-cancelling koptelefoons.

Batterijboost

Nothing Headphone 1 looks and feels premium..Plenty of buttons, plush cushioning, & nifty carry case...like the color matching as well.Can be a hit if they manage to price it under Rs 20k..Want to see a quick hands-on??June 28, 2025

Er worden hier ook meerdere details over de batterij gedeeld. De koptelefoon schijnt een batterijcapaciteit van 1.040mAh te krijgen. Dat is wel een beetje lastig te vergelijken met andere koptelefoons, want bij deze productcategorie wordt er meestal gerefereerd naar de batterijduur en niet de batterijcapaciteit.

Bij het gebruiken van de AAC-codec zou de Nothing Headphone (1) zo'n 80 uur mee moeten gaan met ANC uit en 35 uur met ANC aan. Dat zijn redelijk indrukwekkende aantallen vergeleken met sommige concurrenten. Natuurlijk willen we dit zelf ook nog testen om te zien of dit in de praktijk ook het geval is.

Verder zou 5 minuten opladen ook alweer voor 5 uur speeltijd met ANC uit (2,4 uur met ANC aan) moeten zorgen volgens de leak. Zelfs als je dus maar heel kort de tijd hebt om hem op te laden, gaat hij nog steeds wel een tijdje mee.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zijn door deze nieuwe details nog geïnteresseerder in deze nieuwe koptelefoon. Hij wordt als het goed is samen met de Nothing Phone (3) gelanceerd en Nothing heeft ons al laten weten dat de grote onthulling plaats zal vinden op 1 juli.