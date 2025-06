Tijd voor een nieuwe iPhone? Dit is waarom je (waarschijnlijk) geen Pro-model nodig hebt

Iedereen zet wel eens vraagtekens bij de manieren waarop andere mensen omgaan met tech en bij bepaalde patronen binnen de techwereld. Zo vraag ik me toch wel eens af waarom er zoveel mensen zonder telefoonhoesjes, en vaak dus ook met grote krassen of scheuren in het display van hun telefoon, rondlopen. Maar het opmerkelijke patroon waar we het in dit artikel over willen hebben, is waarom de Pro-modellen van de iPhone-serie nog altijd zo populair zijn.

Begrijp ons niet verkeerd, Apple's Pro-modellen, zoals de meest recente iPhone 16 Pro, zijn topklasse smartphones. De iPhone 16 Pro is ook simpelweg een van de beste iPhones en ook gewoon een van de beste smartphones in het algemeen op dit moment. De Pro-modellen zijn echter duidelijk niet voor iedereen ontworpen, maar toch laten veel mensen zich schijnbaar verleiden tot de grote investering in deze duurdere modellen van Apple.

Dit patroon lijkt veel minder duidelijk aanwezig te zijn binnen de wereld van Android-smartphones. We zien meer dan genoeg mensen rondlopen met middenklasse telefoons zoals de Samsung Galaxy A56, die een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben. Met dat in gedachten, willen we hier wat dieper ingaan op waarom niet iedereen die een nieuwe iPhone zoekt, een Pro-model nodig heeft.

Als je gewoon graag de beste iPhone wil, is het zeker niet onze bedoeling om je tegen te houden. Als je echter niet zeker weet welke iPhone je moet kopen, willen we je duidelijk maken dat een ander iPhone-model in veel gevallen wel een betere deal is.

De naam spreekt voor zich

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Natuurlijk zijn er aspecten van de iPhone 16 Pro die hem erg aantrekkelijk maken voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe iPhone. Apple's 120Hz ProMotion-display is prachtig en het is dan ook jammer dat Apple de refresh rate van de iPhone 16 nog steeds niet heeft verhoogd van 60Hz naar 120Hz.

De titanium behuizing is een ander element van de nieuwste iPhone Pro-modellen dat erg verleidelijk kan klinken, zeker als je dus iemand bent die geen hoesje om zijn smartphone wil doen of hem gewoon vaak laat vallen.

Dit zijn ook zeker handige functies om te hebben, maar wij vinden deze features toch geen 260 euro extra waard. Dat is namelijk het prijsverschil tussen de standaard iPhone 16 en de iPhone 16 Pro. Waar betaal je dan echt zoveel extra voor bij een iPhone van (minimaal) 1.229 euro? Je betaalt vooral voor betere camera's.

Op de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max krijg je drie camera's achterop en deze leveren uitstekende resultaten. Wij zijn echter van mening dat veel mensen hier alsnog extra betalen voor features die ze waarschijnlijk niet nodig hebben wanneer ze voor een Pro-model kiezen. De camera's op de standaard iPhone 16 leveren namelijk ook al geweldige resultaten.

Tijdens onze tijd met de iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn we nooit echt teleurgesteld door de twee camera's die deze toestellen achterop hebben. Het scheelt ook dat Apple natuurlijk je foto's ook flink weet te verfijnen met beeldverwerking die achter de schermen plaatsvindt. Je hebt op moderne smartphones vaak niet meer de beste camera-hardware nodig om mooie beelden vast te kunnen leggen.

Iets anders wat je mist bij de standaard 16 en 16 Plus, is de mogelijkheid om op te nemen in Apple's ProRaw-videoformat en het LOG-videoformat. Allebei deze formats worden over het algemeen echter alleen optimaal benut door professionals. Als je een content creator of een professionele fotograaf bent, is het het misschien wel waard om in een duurdere iPhone te investeren voor dit soort features, maar voor de gemiddelde consument zijn ze overkill, ook al bieden ze natuurlijk wel beelden met een prachtige kwaliteit.

Daarnaast zijn de camera's ook zeker niet het hoogtepunt van een iPhone. De reden waarom veel mensen steeds weer terugkeren naar Apple is de software.

iOS is invloedrijker dan de specifieke hardware

iOS 18 zorgt voor een uitstekende gebruikerservaring op alle recente iPhones. (Image credit: Apple)

Er zijn meer dan genoeg mensen die het lastig vinden om nog ooit terug te schakelen van iOS naar Android en dat komt niet alleen door het feit dat Apple dit op sommige vlakken zelf lastiger maakt met zijn gesloten ecosysteem. iOS is simpelweg erg gebruiksvriendelijk, intuïtief en slim ontworpen.

Zelfs hele kleine dingen zoals de precieze uitlijning van widgets dragen bij aan een fijne gebruikerservaring. Daarnaast heeft Apple ook wel sommige van de beste versies van belangrijke, vrij algemene apps, zoals de Weer-app. Apple's Weer-app is enorm overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, en een app zoals Apple News is enorm uitgebreid en maakt het makkelijk om jezelf op de hoogte te houden van actuele gebeurtenissen, zeker met een abonnement op Apple News+.

Deze software-ervaring betekent dat we nog steeds gemakkelijk in 2025 de iPhone 15 kunnen aanraden. Dit model heeft al een opvolger, maar weet nog steeds een vergelijkbare, uitstekende ervaring te bieden dankzij de optimalisaties van iOS.

Verder weet Apple zijn klanten dus ook heel goed binnen zijn ecosysteem te houden door de gebruikerservaring nog beter te maken als je meerdere Apple-producten met elkaar combineert. Er bestaat een grote kans dat je bij je nieuwe iPhone misschien ook wel een paar AirPods Pro 2 of misschien een smartwatch zoals de Apple Watch SE 2 wil aanschaffen. In dat geval scheelt het weer wat geld als je niet ook nog eens voor een van de duurste iPhones gaat. Dat soort accessoires zijn hun geld in veel gevallen uiteindelijk meer waard dan de extra kosten voor een Pro-model van de iPhone.