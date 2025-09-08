Meer foto’s van de iPhone 17 Pro Max zijn gelekt en mogelijk krijgen we dit jaar geen zwarte uitvoering

Er staat een groot Apple-event gepland voor aanstaande dinsdag 9 september, en we verwachten dat er vier iPhone 17-modellen zullen worden onthuld. Met nog maar een paar dagen te gaan blijven de leaks binnenstromen, waaronder nieuwe beelden van de iPhone 17 Pro Max.

Deze foto’s zijn geplaatst door de bekende tipgever @UniverseIce, en worden omschreven als “engineering models”. Het is niet helemaal duidelijk wat dat precies betekent, maar we mogen aannemen dat deze toestellen het uiteindelijke ontwerp laten zien van Apple’s duurste iPhone 17-model.

Een ander detail uit dit bericht is dat er mogelijk geen zwarte versie van de iPhone 17 Pro Max komt (wat vermoedelijk ook geldt voor de iPhone 17 Pro). De huidige beschikbare titaniumkleuren voor de iPhone 16 Pro Max zijn zwart, wit, natural en desert.

De hier getoonde kleuren zijn een vrij felle oranje en een donkere blauw die allebei al eerder werden genoemd in geruchten. Vermoedelijk zullen er ook wat subtielere kleuren beschikbaar zijn, zelfs als zwart verdwijnt. Mogelijk vervangt Apple dit door een donkergrijze tint of iets vergelijkbaars.

Wel of niet zwart?

This is the closest photo of the whole Internet to the real iPhone 17 Pro Max. They are engineering machine models. This time there is no black version, only this dark blue. pic.twitter.com/OKzHLuItC5September 7, 2025

Er is ook een andere mogelijkheid: dat de uitspraak “dit keer is er geen zwarte versie, alleen donkerblauwe” specifiek naar deze leak verwijst, en niet naar de iPhone 17 Pro Max-kleuren in het algemeen. Op basis van eerdere lekken lijkt dat eigenlijk aannemelijker.

We hebben namelijk eerder al dummy-units gezien waarop de iPhone 17 Pro wél in het zwart te zien was. Al deze gelekte beelden laten bovendien ook het herontwerp van de achterkant zien, met een grotere camerabult waar al lange tijd geruchten over gaan.

Hoe je dit precies wilt interpreteren, laten we aan jou over. Maar aangezien iPhones bijna altijd in het zwart verkrijgbaar zijn, inclusief de standaard iPhone 16 en de iPhone 16e die in februari werd gelanceerd. zou het een verrassing zijn als die optie dit keer ontbreekt.