Je hebt een nieuwe oplader nodig om de iPhone 17 Pro zo snel mogelijk op te laden

De Apple iPhone 17-serie is inmiddels officieel onthuld, maar we leren hier en daar nog steeds wel wat nieuwe details over deze telefoons en hun specifieke specs. Zo lijkt het erop dat je waarschijnlijk een nieuwe oplader nodig zal hebben om de iPhone 17 Pro en Pro Max zo snel mogelijk op te kunnen laden.

Dit werd ontdekt door de tipgever ShrimpApplePro (via 9to5Mac). De relatief indrukwekkende oplaadsnelheid van deze twee premium modellen (opladen tot 50% binnen ongeveer 20 minuten) zijn het resultaat van ondersteuning voor het USB-PD-systeem (Power Delivery).

We hebben hier specifiek te maken met 'USB-PD 3.2 SPR AVS' en momenteel ondersteunt alleen Apple's eigen 40W 'Dynamic Power Adapter' deze specifieke standaard. In de VS werd deze oplader naast de iPhone 17-serie gelanceerd (en kost deze nog eens 39 dollar), maar Apple lijkt momenteel nog geen Europese variant te verkopen.

Natuurlijk werken de iPhone 17 Pro-modellen wel met vrijwel elke normale USB-C-oplader, maar je kan dan dus niet van dezelfde snelle oplaadsnelheid genieten die Apple zelf promoot zonder de officiële nieuwe oplader van Apple (die hier dus nog niet te krijgen is).

Een kwestie van tijd

A recent news i found out just nowiPhone 17 Pro and 17 Pro Max having the latest charging protocol PD3.2 SPR AVS And currently only Apple sell a charging brick with that spec (40W brick just released) capable of charging 50% in only 20mins pic.twitter.com/1KwkRD9RioSeptember 13, 2025

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren voordat externe partijen opladers zullen uitbrengen die ondersteuning bieden voor USB-PD 3.2 SPR AVS, maar de standaard bestaat in ieder geval nog niet zo lang. De vraag naar dit soort opladers zal natuurlijk wel stijgen naarmate meer mensen de nieuwe iPhones in handen krijgen.

De oplaadsnelheid waar je mee te maken krijgt zonder Apple's 40W Dynamic Power Adapter, hangt natuurlijk af van de oplader die je gebruikt. Volgens 9to5Mac zouden de nieuwe Pro-toestellen met bijvoorbeeld een 45W Nano-oplader van Anker binnen zo'n 30 minuten tot 50% opgeladen zijn in plaats van binnen 20 minuten. Het verschil is dus ook weer niet per se enorm groot.

We komen de waarschijnlijk de komende tijd nog wel wat meer te weten over de nieuwe iPhone 17-serie en vooral wanneer de nieuwe toestellen ook echt in de handen van gebruikers komen. Alle vier de modellen zullen vanaf vrijdag 19 september ook echt in de winkel te vinden zijn. Je kan ze nu al wel pre-orderen.

Naast de oplaadsnelheid zijn we ook erg benieuwd naar de batterijduur van deze nieuwe iPhones, en zeker die van de superdunne iPhone Air. Apple's CEO, Tim Cook, heeft in ieder geval "geweldige" batterijduur beloofd voor het nieuwe Air-model. Wij hebben daar onze twijfels over, maar je zal er natuurlijk meer over horen in onze volledige review.