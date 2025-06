iPhone 17 Pro lijkt een vapor chamber te krijgen en dit is waarom dat belangrijk is

Een paar maanden geleden hoorden we al dat de iPhone 17-serie gebruik zou kunnen maken van een vapor chamber om (onder andere) oververhitting te voorkomen. Nu heeft een andere bron deze claims nogmaals herhaald en zelfs wat bewijs toegevoegd.

De leaker Majin Bu (via MacRumors) claimt van een "interne bron" te hebben geleerd dat de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max allebei een vapor chamber zullen hebben. Dit zou dus een upgrade kunnen zijn die exclusief is voor de Pro-modellen. De eerdere leak waar we het over hadden, suggereerde echter juist dat deze upgrade naar alle vier de iPhone-modellen zou komen.

Hoe dan ook, we raden je aan om deze informatie met een korreltje zout te nemen. De reputatie van Bu is een beetje wisselvallig. De leaker heeft echter wel een afbeelding toegevoegd bij zijn claims en die afbeelding (hieronder te zien) lijkt een onderdeel van de vapor chamber voor de aankomende toestellen te tonen.

Een gelekte afbeelding van een onderdeel van een vapor chamber. (Image credit: Majin Bu)

Deze zogenaamde gelekte afbeelding, plus het feit dat meerdere bronnen het nu over een vapor chamber hebben gehad, suggereren dat in ieder geval sommige iPhone 17-modellen deze upgrade kunnen krijgen.

Betere koeling en andere voordelen

Een vapor chamber kan je (simpel gezegd) zien als een hulpmiddel dat de warmteafvoer in smartphones effectiever kan maken dan het grafiet materiaal dat wordt gebruikt voor warmteafvoer op de huidige iPhones

Wat is een vapor chamber dan precies? Het is een kleine, metalen ruimte vol met vloeistof. Die vloeistof verandert in een damp wanneer het verhit wordt en daardoor kan de hitte afgevoerd worden via het volledige oppervlak van de ruimte. Op deze manier wordt de hitte weggeleid van de interne onderdelen en dat heeft meerdere voordelen.

Ten eerste voorkom je hiermee schade aan de interne onderdelen als gevolg van oververhitting. Daarnaast zorgt het er ook voor dat je minder snel te maken hebt met 'thermal throttling', oftewel verminderde prestaties om de telefoon te verkoelen. Zelfs als je de iPhone 17 Pro dus tot het uiterste drijft met grafisch intensieve games of andere veeleisende apps, zou hij dus redelijk koel moeten blijven en langer goede prestaties moeten leveren met een vapor chamber.

Deze toevoeging zou de telefoons ook energie-efficiënter moeten maken, wat dus weer voor een betere batterijduur zorgt. Er zijn dus duidelijk veel mogelijke voordelen die een vapor chamber met zich meebrengt. Laten we dus maar hopen dat deze leak accuraat blijkt te zijn. Waarschijnlijk komen we er in september achter. Dat is wanneer de iPhone 17-serie naar verwachting gelanceerd wordt.