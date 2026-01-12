De iPhone Air 2 lijkt een aantal handige upgrades te krijgen

2025 was het jaar van extra dunne smartphones, maar ironisch genoeg tegelijkertijd niet bepaald een goed jaar voor dunne smartphones. We zagen onder andere de releases van de Samsung Galaxy S25 Edge en de iPhone Air, maar beide modellen schijnen niet echt goed te verkopen.

Bij Samsung lijkt dit ervoor te zorgen dat er geen Galaxy S26 Edge meer komt, maar Apple lijkt toch nog een nieuwe poging te willen wagen met een iPhone Air 2. Het bedrijf zou volgens een nieuwe leak meerdere upgrades willen introduceren, maar het nieuwe model verschijnt misschien dan ook pas in 2027.

De Zuid-Koreaanse outlet The Elec (via 9to5Google) deelde onder andere de voorspelling dat de iPhone Air 2 gebruik zal maken van CoE-technologie ('Color filter on Encapsulation') voor zijn display. Dit is een andere manier om de kleurfilter in het display te verwerken en in de praktijk zou dit voor een hogere helderheid moeten zorgen. Deze technologie zou daarnaast ook naar de vouwbare iPhone komen.

Dit fellere display moet verder ook nog eens dunner zijn en die extra beschikbare ruimte zou Apple kunnen gebruiken om een wat grotere batterij toe te voegen aan de iPhone Air 2. Als Apple daarvoor kiest, is dat toch wel een fijne upgrade, want batterijduur is een van de grootste problemen bij deze extra dunne smartphones.

Het alternatief is dat Apple de telefoon gewoon nog dunner maakt, maar de iPhone Air is al maar 5,6 mm dik. Het aanpakken van de batterijduur lijkt ons een logischere keuze voor Apple dan nog wat millimeters van de dikte afschaven.

Een extra camera

De iPhone Air lijkt niet echt goed te verkopen. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Een ander groot kritiekpunt voor de iPhone Air is dat hij maar één camera aan de achterkant heeft. Dat is in principe een degelijke camera, maar je krijgt hier dus niet echt een veelzijdig camerasysteem. We hebben al geruchten gehoord die suggereren dat Apple daar bij het volgende model verandering in brengt. Er zou mogelijk een ultrawide-camera worden toegevoegd aan de achterkant.

Als Apple met dit nieuwe model de batterijduur en camera's aanpakt, dan zal dat al veel meer mensen blij maken en mogelijk wat meer mensen kunnen overhalen om toch voor het extra dunne model binnen de line-up te kiezen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als dit niet werkt, dan moet Apple misschien toch overwegen om de iPhone Air te schrappen, net als Samsung schijnbaar dus overweegt. Zoals het er nu uitziet, lijkt er gewoon niet heel veel interesse te zijn in extra dunne smartphones. Zelfs met wat mooie upgrades voor dingen zoals batterijduur en de camera's zijn er nog altijd compromissen ten opzichte van een normale smartphone.

Maar we zullen dus zien hoe succesvol Apple's tweede poging is in 2027. In de tussentijd verwachten we later dit jaar nog de iPhone 18 Pro en Pro Max en dankzij een mogelijke verandering voor het releaseschema zou de standaard iPhone 18 misschien ook pas in 2027 gelanceerd worden.