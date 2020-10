Xiaomi Mi Band 5 krijgt misschien drie nieuwe versies

De Xiaomi Mi Band 5 is nog maar net aangekondigd in China en over prijzen/beschikbaarheid in andere landen hebben we nog niets gehoord. Toch hebben we zonet al gehoord dat Xiaomi werkt aan drie nieuwe versies van de goedkope fitness tracker.

Een gebruiker van online forum GeekDoing was de code van de Mi Wear app aan het doorzoeken, toen ze een verwijzing vonden naar 'Kongming', 'Kongming L', 'Kongming Pro' en 'Kongming Lite'.

We wisten al dat 'Kongming' de codenaam was voor de Xiaomi Mi Band 5, dus het lijkt erop dat er een Pro, Lite en 'L' versie van de fitness tracker gepland zijn.

We hebben geen idee hoe deze fitness trackers eruit zouden kunnen zien. Vooral de 'L'-versie is een vreemde vogel, omdat het niet duidelijk is of die qua specs hoger of langer dan de hoofdversie zou zitten. Xiaomi heeft nog niet eerder het achtervoegsel 'L' bij producten gebruikt en gaat meestal voor 'Lite' of 'SE'. We hebben dus geen idee wat dit model in petto heeft.

Daarnaast is de Mi Band 5 al een goedkoop apparaat met slechts een handvol echt belangrijke functies. We zijn dus benieuwd waarop Xiaomi nog wil besparen om een Lite-versie te maken.

Zal je ze kunnen kopen?

Als Xiaomi drie nieuwe Mi Band 5-modellen uitbrengt, is het goed mogelijk dat ze alleen in China worden uitgebracht. We zeggen dit omdat 'Kongming' de codenaam was van de Chinese versie van de fitness tracker, terwijl 'York' de versie was die in de rest van de wereld wordt uitgebracht. Het grote verschil tussen deze versies is dat de internationale geen NFC heeft.

Zelfs als een of twee van deze producten het op de wereldwijde markt halen, zouden we verwachten dat het niet meteen na de internationale lancering van de Mi Band 5 zou zijn. Als dat wel het geval was, had Xiaomi de verschillende varianten tegelijk aangekondigd.

De lancering van deze varianten later heeft echter enige zin, omdat het mensen de tijd geeft om het origineel te kopen en te evalueren voordat ze beslissen of ze een verbeterde of meer betaalbare versie nodig hebben.

Via NoteBookCheck