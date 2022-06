Windows 11 laat mogelijk binnenkort zien welke apps jou bespieden

Windows 11 krijgt een handige nieuwe privacy-tool (opens in new tab) die momenteel getest wordt. Deze laat zien welke applicaties op je pc recent kwetsbare hardware heeft gebruikt, zoals je webcam.

De Privacy Auditing-functie werd op Twitter uitgelicht door Microsofts vicepresident voor Enterprise en besturingssysteemveiligheid David Weston. De functionaliteit is aanwezig in een nieuwe preview-build van Windows 11 (deze wordt getest in Dev Channel, waar de vroege preview-versies van het besturingssysteem worden uitgeprobeerd).

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMOJune 16, 2022 See more

De functie is terug te vinden via Instellingen (in Privacy & beveiliging > App-machtigingen), waar je een lijst van recente activiteiten kunt terugvinden. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke apps in de afgelopen week je microfoon of camera hebben gebruikt. Iets wat je zeker regelmatig wilt checken om te weten of je privacy beschermd blijft.

De functie houdt ook bij welke applicaties toegang hebben tot je contactenlijst, locatie, telefoongesprekken en meer.

Telkens krijgt de gebruiker het exacte moment waarop er toegang was tot de hardware of functie die werd gebruikt.

(Image credit: Microsoft)

Analyse: een nuttige manier om je applicaties in de gaten te houden

Het is goed om te zien dat er een vrij duidelijk overzicht is om kwetsbare onderdelen te checken. Camera en microfoon zijn twee kwetsbare hardware-onderdelen, maar het is ook prettig om de contactenlijst en je locatie in de gaten te kunnen houden.

Op deze manier krijgen we transparantie in wat de software op systemen precies aan het uitvoeren is. Periodiek checken wat er gebeurt in de privacy-instellingen kan interessante bevindingen opleveren. Apps waarvan je niet had verwacht dat ze toegang hadden worden opgemerkt door de nieuwe functie.

Microsoft heeft een modderige reputatie als het gaat om privacy (opens in new tab) in Windows, voornamelijk sinds Windows 10 werd uitgebracht (opens in new tab). Het is goed dat de softwaregigant stappen onderneemt om dit te verbeteren. Windows 11-gebruikers krijgen met deze functie een verbeterde waakzaamheid en algemene veiligheid als het om pc's gaat. Even ervan uitgaande dat de functie uit de testfase komt, natuurlijk...

Via Bleeping Computer (opens in new tab)