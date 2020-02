Windows 10 krijgt zijn grootste verandering tot nu toe

Microsoft geeft Windows 10 File Explorer een broodnodige herziening. Het transformeert een van de belangrijkste functies van het besturingssysteem.

Het is altijd een strijd geweest om de documenten en folders te vinden met gebruik van File Explorer vanwege zijn relatief slechte zoektool. Dat zal allemaal veranderen met de lancering van Windows 10 20H1, wat een nieuwe File Explorer introduceert dat Windows Search gebruikt (dezelfde tool waar je toegang tot krijgt als je in de zoekbalk typt in de taakbalk).

Zoals WinCentral uitlegt, zal deze verandering je leven een stuk makkelijker maken door een lijst te tonen van automatische suggesties terwijl je typt. Zo hoef je niet te wachten voordat de volledige resultatenlijst geladen is, en door de lijst te gaan op zoek naar het juiste resultaat.

Om toegang te krijgen tot deze bestanden of mappen, klik je een keer op links. Als je vervolgens op je rechtermuisknop klikt, krijg je als resultaat een locatie. Je kunt nog steeds op de normale manier zoeken door je zoekopdracht in te voeren en op Enter te drukken op je toetsenbord.

Zoekresultaten uit OneDrive

Nog een groot voordeel van deze update is dat de zoekresultaten ook documenten die zijn opgeslagen in OneDrive bevatten (een update die al lang op zich laat wachten, aangezien OneDrive al zo is verweven met Microsoft Office)

Toegang krijgen tot de nieuwe File Explorer search op een touchscreen toestel, zoals Microsoft Surface, biedt je een nieuwe aanraakvriendelijke interface, die een stuk gemakkelijker in gebruik is met je vingertoppen dan de traditionele zoekbalk.

Windows 10 20H1 (ook wel bekend als Windows 10 2004) is de eerste grote update van dit jaar voor het besturingssysteem en wordt ergens in de eerste helft van het jaar verwacht. Zodra we meer weten over de nieuwe functies die het met zich meebrengt en wanneer het beschikbaar is, lees je het hier.