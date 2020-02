Nieuwe Microsoft Surface producten mogelijk vertraagd door het coronavirus

Het lijkt er niet op dat de Xbox Series X vertraagd is door het coronavirus, maar Microsoft's nieuwe Surface producten wellicht wel.

Volgens een update van Microsoft, waarin wordt onthuld dat het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat in Windows OEM en Surface producten "meer getroffen te zijn, dan voorheen werd gedacht", en het bedrijf verwacht niet dat zij hun omzet voor het derde kwartaal zullen behalen.

Dat betekent dat we de aankomende Surface Neo en Surface Duo, met een geplande lancering later dit jaar, worden uitgesteld. We verwachten ook dat de Surface Pro 8, die Microsoft later dit jaar zou onthullen, vertraagd is.

Microsoft legt uit in de update dat zijn "More Personal Computing" producten zijn beïnvloed nu "de toeleveringsketen terugkeert naar zijn normale werkzaamheden, maar op een lager tempo dan verwacht werd".

De producten van Microsoft worden primair geproduceerd in China, dat het hardst getroffen is door het coronavirus.

Maar hoe zit het met de Xbox Series X?

Microsoft had het niet over de Xbox in hun update, maar ze lieten wel weten dat "alle andere componenten van hun derde kwartaal ongewijzigd blijven".

Zoals we eerder al hebben aangegeven, lijkt het er niet op dat de Xbox Series X vertraagd zal zijn door het coronavirus vanwege een aantal factoren. De lancering van de volgende console staat ook gepland voor eind 2020, maar we denken niet dat het coronavirus hier invloed op heeft.