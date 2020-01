Gelekt Xbox Series X prototype toont beschikbare aansluitingen

Fans van de Xbox hebben de afgelopen tijd zeker geen klagen gehad. Naast dat Microsoft zelf het design al deels uit de doeken heeft gedaan, verschijnen er op het internet ook tal van interessante leaks rondom de Xbox Series X.

Op een forumsite genaamd Neogaf zijn er foto's gespot van een Xbox Series X prototype. Deze is hoogstwaarschijnlijk gedeeld met ontwikkelaars om Xbox Series X games te maken. Verder zien we een barcode op de hardware. Daarmee kun je de legitimiteit achterhalen, maar ook degene van wie het apparaat is. We vermoeden dat deze persoon kan rekenen op een boos telefoontje...

(Image credit: CurryPanda / Neogaf)

De tweede foto is veruit de meest interessante afbeelding. Daarin zien we niet alleen de ventilatiegaten van de console, maar ook de beschikbare poorten. Het gaat om poorten voor USB, HDMI, S/PDIF, elektriciteit, en ethernet.

Of het gaat om het officiële design? Daar hebben we zo onze twijfels over. Een render van AMD toonde namelijk twee HDMI-poorten (een 'in', een 'out'), net als bij de huidige Xbox One X. We verwachten dat de exacte plaatsing en capaciteiten van de werkende hardware de komende maanden getweakt zal worden voor de officiële lancering.

Verder zien we slechts één USB-poort aan de voorzijde van de console. We verwachten op zijn minst toch een tweetal USB-poorten in de officiële hardware.

(Image credit: CurryPanda / Neogaf)

Wat betekent een preview voor jou?

Ondanks een bevestigde onthullingsdatum (eind 2020) betekent dit zeker niet het einde van het geruchtencircuit rondom de nieuwe Xbox. Microsoft heeft min of meer het design uit de doeken gedaan, dus verwacht geen al te grote aanpassingen in de komende maanden, ook niet als prototypes je dat vermoeden geven.

De console is qua design niet heel uniek of eigenzinnig, en dat is prima zo. Het gaat natuurlijk om de interne specificaties. Net als voorgaande consoleversies zal de power hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met de PlayStation 5. Naast de prijs (en een beetje marketing) zullen de spellen uiteindelijk de doorslag geven welke console de volgende generatie wint. We houden je hoe dan ook op de hoogte.

Via Thurrott