Teleurstellende details over display en camera's iPhone 12 uitgelekt

Met de iPhone 12 in het vooruitzicht hebben we nu een goed idee van wat we mogen verwachten qua functies en specs. Een van die specs is het scherm en steeds meer lekken wijzen erop dat we 60Hz-displays zullen zien.

Dit ondanks het feit dat veel rivaliserende smartphones, zoals de Samsung Galaxy S20 en OnePlus 8 Pro, een soepelere 120Hz-verversingsfrequentie hebben. Het is een claim die Ross Young (een expert op het gebied van de displays en leaks) een aantal keer heeft gemaakt. Hij heeft het onlangs nog eens herhaald op Twitter, maar dan met wat extra details.

Volgens Young kan Apple daadwerkelijk 120Hz-displays voor de iPhone 12 Pro-modellen leveren, maar kan het geen 120Hz driver-IC's (geïntegreerde schakelingen) krijgen. Dat betekent dat het bedrijf ofwel de smartphones moet uitstellen totdat het de driver-IC's kan krijgen, ofwel met 60Hz-schermen moet lanceren. Young zegt dat het voor die tweede optie zal kiezen.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.August 24, 2020

Zoals altijd zouden we deze claims met een korrel zout nemen, maar alle recente lekken lijken te suggereren dat 120Hz niet zal gebeuren en de iPhone 12 het zal houden bij 60Hz.

Elders heeft Reddit-gebruiker Amn09 een foto gepost van wat blijkbaar een iPhone 12 Pro Max case is. Het enige significante detail dat het laat zien is de lay-out van de camera en daar zien we een erg onaangename verrassing. We moeten er wel bij vermelden dat dit een onbekende leaker is en we dus verre van zeker zijn over deze informatie.

Over de camera's van de iPhone 12 is er nog niet erg veel duidelijkheid. We hebben al verschillende ontwerpen gezien met verschillende aantallen en soorten lenzen, maar specificaties rond het aantal megapixels en diafragma blijven bijvoorbeeld achterwege.

Het ontwerp lijkt hier diafragma's te tonen voor drie lenzen, waarvan één mogelijk de LiDAR-scanner is. Dan zijn er nog een paar kleinere gaatjes, waarschijnlijk voor een flitser of andere sensoren. Maar terwijl de lekken in het ontwerp van de camera niet helemaal overeenkomen, suggereert de meerderheid dat de iPhone 12 Pro Max drie lenzen en een LiDAR-scanner zal hebben en daarvoor zien we hier niet genoeg ruimte.

We betwijfelen dus of dit een accuraat camera-ontwerp is, maar als dat zo is, zou dat wel eens teleurstellend kunnen zijn, omdat we dan minder lenzen krijgen dan verwacht.

Toch is het wel leuk om wat onzekerheid te hebben. Het betekent dat Apple in ieder geval een paar kleine verrassingen voor ons zal hebben als het de iPhone 12-serie onthult in september of oktober.

