Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 mogelijk vergezeld door derde foldable

We zijn er vrij zeker van dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4 later dit jaar verschijnen, maar mogelijk zijn dat niet de enige nieuwe foldables van het bedrijf en komt er nog een derde aan.

GalaxyClub claimt dat er drie vouwbare smartphones van Samsung onderweg zijn met de codenamen B4, Q4 en N4. We weten wat de eerste twee zijn, de B4 is de Galaxy Z Flip 4 en Q4 is de Z Fold 4. N4 is echter een naam die we nog niet hebben gehoord.

Jammer genoeg heeft Galaxy Club geen informatie over hoe deze mysterieuze foldable eruit kan zien. Mogelijk wordt er maar een kleine hoeveelheid van toestellen geproduceerd in vergelijking met de andere twee vouwbare smartphones.

Dat is vrij logisch, aangezien het een nieuw apparaat is die mogelijk een nieuwe vorm aanneemt. Als Samsung niet weet hoe goed het toestel zal verkopen, is het niet gek om de release beperkt te houden.

De site suggereert ook dat de N4-foldable mogelijk verschijnt samen met de andere twee toestellen in augustus, maar dat staat nog niet vast.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Samsung) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Samsung) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Samsung)

Analyse: wat kan de N4 zijn?

Er is nog geen duidelijke informatie over wat de N4 is, maar Samsung zelf heeft ons wat hints gegeven in het verleden met patenten voor vouwbare smartphones en openbare conceptafbeeldingen.

In November toonde het bedrijf een aantal mogelijke schermdesigns die nog niet zijn uitgebracht, deze kun je hierboven zien.

Het gaat hier om een scherm wat je kunt oprollen naar een buisvorm, een rekbaar scherm die vergroot kan worden door aan de zijkanten te trekken en een foldable die op een laptop lijkt.

De laatstgenoemde optie lijkt de N4 te kunnen zijn. Het is niet zo’n ambitieus ontwerp als de andere twee, dus het is makkelijker voor Samsung om dit toestel daadwerkelijk te ontwikkelen.

Daarnaast heeft het apparaat ‘Flex Note’ als conceptnaam. Mogelijk verwijst de ‘N’ in N4 naar de Note merknaam.

Via GSMArena