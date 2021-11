Samsung Galaxy Tab S8 is vertraagd, zodat Samsung Galaxy S22 op tijd komt

Een nieuw gerucht suggereert dat een uitbraak van Covid in een fabriek van Samsung zorgt voor een vertraging op de Samsung Galaxy Tab S8, hoewel er niet wordt verwacht dat het de Samsung Galaxy S22 releasedatum zal beïnvloeden.

Elf medewerkers in de R5 Tower van de Samsung Digital City campus in de stad Suwon, Korea zijn positief getest op Covid. YouTuber Super Roader (en voormalig medewerker bij Samsung) vertelde dit aan LetsGoDigital. De R5 Tower is het gebouw waar producten worden ontwikkeld en getest, waaronder de Galaxy S22 en de Galaxy Tab S8.

Volgens de verhalen neemt Samsung strengere maatregelen dan bij eerdere uitbraken en zal 70% van de werknemers thuis moeten werken. Hierdoor heeft slechts 30% van de werknemers toegang tot de gevoelige testapparatuur, die in R5 Tower blifjt staan. Hierdoor zou vertraging ontstaan op de lancering van de Samsung Galaxy Tab S8.

De onthulling van de Samsung Galaxy S22 zou door dit incident niet beïnvloed worden. Deze smartphone wordt in januari of februari verwacht. Super Roader heeft een video geüpload waarin hij spreekt over de situatie en waarin hij redeneert dat Samsung in het verleden altijd voorrang gaf aan de S-serie telefoons boven de ontwikkeling van de Tab-serie tablets. De beperkte toegang tot apparaten zou ertoe leiden dat Samsung liever de S22 op tijd uitbrengt dan de Tab S8.

Analyse: de Samsung Galaxy S22 loopt nog op schema... voor nu

Het zou ons niet verbazen als Samsung kiest om voorrang te geven op de S22 boven de Tab S8. De markt voor smartphones is veel groter dan die voor tablets. In Q1 2021, verkocht Samsung meer dan 75 miljoen smartphones tegenover slechts 8 miljoen tablets (volgens verkooprapporten van IDC met betrekking tot smartphone en tablets).

Toch zou de Samsung Galaxy S22 iets later kunnen zijn dan normaal. Volgens een gerucht zou de vertraging van de Samsung Galaxy S21 FE zorgen voor een verschuiving van de lanceringsdatum van het nieuwe vlaggenschip.

Een ander gerucht door een bekende leaker, Jon Prosser, leverde specifieke data op die dat idee ondersteunen: De S21 FE wordt wellicht gelanceerd op 4 januari 2022, en zou vanaf 11 januari te koop zijn. De S22 zou op 8 februari onthuld worden, om vanaf 18 februari in de winkels te liggen. We zullen zien of deze datums kloppen en of de Tab S8 snel zal volgen... of niet!