OnePlus erkent schermproblemen OnePlus 8 Pro

OnePlus is geen onbekende wanneer het aankomt op displayproblemen met haar telefoons in het verleden. Ook de nieuwste telg uit de serie lijkt niet foutloos te zijn. Enkele OnePlus 8 Pro gebruikers klagen op Reddit- en OnePlus-fora dat er een potentieel groot probleem is met het display.

Volgens diverse forumberichten verschijnt er een groene tint op een deel van het scherm wanneer de helderheid relatief laag is ingesteld. Uit enkele van de geplaatste afbeeldingen merk je dit zelfs als leek al snel op. Het probleem klinkt niet nieuw, want er zijn gebruikers die eenzelfde probleem meldden met de Galaxy S20 Ultra recentelijk.

Aangezien OnePlus voor haar smartphones schermen Samsung gebruikt, is het niet vreemd dat beide apparaten eenzelfde probleem kennen. Dit zou ook kunnen betekenen dat er voor beide telefoons een vergelijkbare oplossing is. Het gevaar is momenteel dat onduidelijk is in hoeverre het gaat om een softwarefout. Bij een hardwarefout moet er simpelweg een nieuw display ingebouwd worden.

(Image credit: OnePlus Forums)

(Image credit: WhateverSuitsU via OnePlus Community)

Sommige gebruikers melden dat het aanzetten van DC Dimming (wat ervoor zorgt dat gevoelige personen geen schermflikkeringen moeten zien) het effect van de groene tint verlaagt, terwijl andere berichtgevingen zeggen dat het de zwarte gebieden 'crusht' (donkere delen van scherm tonen geen details meer). Wij betwijfelen dat het puur om een softwareprobleem gaat bij de OnePlus 8 Pro.

In het recente verleden waren er ook problemen met het scherm van de OnePlus 7 Pro. Gebruikers rapporteerden dat er sprake was van 'ghost touch' registraties, wat inhoudt dat de telefoon tikken op het scherm registreert die fysiek niet hebben plaatsgevonden.

Gelukkig erkent het bedrijf de kwestie en heeft het gereageerd op de gebruikers: "OnePlus hecht veel waarde aan de feedback van gebruikers en is toegewijd aan het leveren van de beste smartphone-ervaring. Ons team onderzoekt momenteel deze rapporten om de beste oplossingen voor onze gebruikers te identificeren en we zullen updates uitgeven zodra ze klaar zijn. Wat de groene tint betreft, werken we eraan om dit in onze volgende OTA (Over The Air-update) op te lossen".

Moet je de OnePlus 8 nu wel kopen?

Dit rijst natuurlijk de vraag: moet je wel een OnePlus 8 Pro kopen? Het is zeker niet onverstandig om te wachten of het hier gaat om een software- of hardwareprobleem. Verhelpt de aanstaande update dit niet? Dan is het wellicht beter om te wachten totdat de schermen van de OnePlus 8 Pro zijn vervangen in de winkels door wel goed functionerende exemplaren.

Mocht er meer informatie naar buiten komen over dit probleem, dan melden we het uiteraard.