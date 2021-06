Nvidia halveert mogelijk productie RTX 2060 voor meer RTX 3000's

Bijna iedereen die de afgelopen maanden op zoek was naar een grafische kaart kan getuigen van de enorme tekorten die momenteel spelen. Als we van een nieuw gerucht mogen uitgaan, dan is Nvidia binnenkort van plan om meer Ampere grafische kaarten te produceren door de productie van de Turing GPU's terug te schroeven.

De Chinese techsite IT Home verkreeg deze informatie naar verluidt van Aziatische bronnen binnen het bedrijf, zoals door Wccftech werd opgemerkt. Zij stellen dat Nvidia de productie van de RTX 2060 terugschroeft om meer ruimte te creëren voor de RTX 3000-GPU's.

Volgens het bericht zal de productie van oudere grafische kaarten gehalveerd worden om de Ampere-modellen beter beschikbaar te maken.

Einde van de heropleving

Aan het begin van 2021 blies Nvidia de RTX 2060 GPU's nieuw leven in, en dat kort nadat de productie ervan werd stopgezet. Het doel hiervan was om even het hoofd te bieden aan de huidige voorraadtekorten. Vanwege de relatief lage productiekosten en degelijke kwaliteit leek het dan ook een vrij geschikt model om in te vallen. Zoals Wccftech aanhaalt, konden ze hiermee ook de cryptominers blij maken.

Nvidia levert nu ook aangepaste grafische kaarten voor cryptominers, dus we vermoeden dat dit meespeelt in de beslissing om de productie van de RTX 2060 terug te schakelen.

Het is echter nog niet duidelijk wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt, dus we kunnen enkel speculeren. We zouden het in elk geval geen slecht idee vinden om meer RTX 3000's op de markt te zien verschijnen.

De hamvraag blijft natuurlijk of deze productiestijging ook echt een verschil zou maken. Gezien de ernst van het tekort ziet het er niet naar uit dat het snel opgelost is, dus we kunnen enkel hopen op schadebeperking door de fabrikant. Nvidia gaf zelf al aan dat de voorraad van zijn grafische kaarten voor de rest van 2021 onvoldoende zal zijn.