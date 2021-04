Nvidia brengt mogelijk ray tracing naar Chromebooks

Chromebooks zijn zeker niet gekend als grafische krachtpatsers, maar daar kan binnenkort verandering in komen. MediaTek, 's werelds grootste leverancier van ARM-based chips, gaat een partnerschap aan met Nvidia. Hiermee willen ze proberen om grafische functies, zoals ray tracing, te integreren in consumentengerichte ARM-toestellen.

Rick Tsai, de CEO van MediaTek, gaf in een verklaring meer uitleg over de samenwerking: "We kijken ernaar uit om onze technologie te gebruiken en samen te werken met Nvidia om de kracht van GPU's naar het ARM PC platform te brengen voor gaming, het maken van content en veel meer. GPU-versnelling zal een grote boost zijn voor het volledige ARM-ecosysteem."

Deze samenwerking zou voor concurrentie kunnen zorgen voor de Apple M1 SoC (of 'systeem op chip'). Tijdens zijn onthulling in 2020 toonde de chip relatief indrukwekkende gamingprestaties, met ongeveer 38fps voor Shadow of the Tomb Raider op de M1 MacBook Air. Het is natuurlijk geen RTX 3090, maar het feit dat je op MacBooks games kan spelen boven 30 fps is nog steeds een hele prestatie.

Lijkt veelbelovend

De kans bestaat dat het resultaat van de samenwerking van ARM en Nvidia even indrukwekkend is. Ze hebben nog niet bevestigd wat we mogen verwachten, en het is ook mogelijk dat er zelfs geen commercieel product wordt vrijgegeven.

Als er dan toch iets op de markt komt, dan zal het waarschijnlijk nog steeds moeten onderdoen voor de huidige generatie gaming laptops. De gelijkaardige samenwerking tussen Microsoft en Qualcomm gaf ook niet de gewenste resultaten voor Windows op ARM, aangezien deze toestellen nog steeds prestatieproblemen ondervinden.

Als je toch graag wilt gamen op een Chromebook, dan bestaan er nog steeds oplossingen. Cloud streaming platformen zoals Google Stadia en Nvidia GeForce Now hebben een lange weg afgelegd sinds ze op de markt zijn verschenen. als je een Founders Edition-abonnee bent, dan heb je bij GeForce Now ook toegang tot ray tracing. Je krijgt ook real-time DLSS-ondersteuning, dus het is zeker de moeite waard als je ondermaatse gaming hardware hebt, maar wel een sterke internetverbinding.

