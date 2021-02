Google belooft dit jaar meer dan 100 games op Stadia

Google heeft aangekondigd dat er dit jaar 100 nieuwe titels naar de gamestreamingdienst komen. Het bedrijf heeft voor enkele al een lanceerdatum opgegeven. Deze melding valt in een periode dat er veel mensen zich zorgen maken over de toewijding van Google aan Stadia.

"We zijn blij dat we geweldige games van enkele van de beste ontwikkelaars naar onze spelers kunnen blijven brengen binnen de Stadia-winkel", schrijft het Stadia-team in een community blogpost. "De komende weken en maanden kunnen spelers alles zien verschijnen, van actievolle RPG's tot competitieve co-op titels en behendige platformers."

Er zijn alvast negen games in detail beschreven: Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (op 23 februari), Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23 februari), It Came From Space and Ate Our Brains (2 maart), FIFA 21 (17 maart) en Kaze and the Wild Masks (26 maart), Judgment (23 april), Killer Queen Black, Street Power Football en Hellpoint (verschijnen "binnenkort").

Voeg daar de melding aan toe dat "meer dan 100 games" in de loop van 2021 naar Google Stadia komen, en het is duidelijk dat het Stadia-team gamers wil geruststellen dat de streamingdienst toch voor de lange termijn gaat, zelfs als Google zelf geen titels meer ontwikkelt.

De toekomst van Stadia

Google heeft reeds vermeld dat er momenteel ongeveer 400 games zijn die bij lancering op Stadia verschijnen. Het ziet ernaar uit dat we voor het einde van dit jaar al een kwart daarvan zien verschijnen.

De streamingdienst, die in november 2019 voor het grote publiek verscheen, heeft er al enkele woelige periodes opzitten. Het duurde even alvorens er belangrijke functies verschenen en een aantal toestellen compatibel werden. Concurrerende streamingdiensten zoals die van Amazon en Nvidia blijven ook hun aanbod en profielen bijstellen, waardoor ze het de dienst van Google niet makkelijk maken.

Nu next-gen consoles nog steeds schaars zijn, krijgt Google Stadia een mogelijkheid om het idee van cloud gaming aan meer gebruikers te verkopen. Recent vernamen we ook dat Google van plan is om in de toekomst Stadia vooraf op Chromebooks te installeren.

Google Meet: IT-teams kunnen nu achtergronden uitschakelen

Via 9to5Google