Nintendo Switch 2 krijgt mogelijk DLSS-ondersteuning

De volgende Nintendo Switch beschikt mogelijk over Nvidia's DLSS-technologie (deep learning supersampling). Deze informatie is opgedoken nadat Nvidia recentelijk werd gehackt door criminelen. DLSS verbetert de prestaties van apparaten en zorgt ervoor dat je de game op een hogere fps kunt spelen.

Er zijn drie mogelijke referenties naar de Switch in de gelekte code: 'nvndlss.cpp', 'nvn_dlss.cpp', en 'nvn_dlss_backend.h'. NVN is de naam van de grafische API die wordt gebruikt voor de Nintendo Switch.

Bovendien noemt de code ook 'NVN 2', wat suggereert dat we een tweede generatie Nintendo Switch mogen verwachten. Bloomberg meldde in september 2021 al dat ontwikkelaars games ontwikkelden voor een 4K-Switch-console.

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcYMarch 1, 2022 See more

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat Nvidia en Nintendo de handen ineen slaan om DLSS naar een Nintendo Switch-console te brengen. Maar deze zijn afkomstig van vorig jaar, toen er nog geruchten rondgingen over een krachtigere Switch in de vorm van een Nintendo Switch Pro. Uiteindelijk bleek het om de Nintendo Switch OLED te gaan.

Dit betekent echter niet dat er geen nieuwe (krachtigere) versie van de Nintendo Switch komt. Een leaker op Twitter, @kopite7kimi, stelt dat de gelekte Nvidia-code specifiek een T239-chip benoemt. We weten nog niet waartoe deze chip in staat is, maar als het een native 4K-resolutie bij 60fps moet kunnen ondersteunen, zal de T239 ongetwijfeld krachtiger zijn dan de huidige Tegra X1+-chip, die hier simpelweg niet toe in staat is.

Tot we een officiële bevestiging van Nintendo krijgen, kunnen we dit nieuws het beste met een korrel zout nemen.

Analyse: wat is DLSS?

(Image credit: Nvidia)

DLSS is een technologie die gebruikmaakt van AI-algoritmes om beelden van een lagere resolutie te upscalen naar een hogere resolutie. Op pc wordt deze technologie gebruikt voor games als Cyberpunk 2077 en God of War. Hierdoor kun je deze titels spelen op een grafische kaart waarmee je anders moeite had om de gewenste kwaliteit te behalen.

DLSS is beschikbaar op elke Nvidia RTX-kaart, zelfs op het instapmodel van de vorige generatie, de RTX 2060. Een Nintendo Switch die gebruikmaakt van deze technologie zou hogere framerates aan moeten kunnen bij een hogere resolutie. Dit opent de deuren voor 4K-gameplay.

Of DLSS daadwerkelijk naar een Nintendo Switch komt, is nog niet honderd procent zeker. Zodra we hier meer over weten, lees je dit uiteraard op TechRadar.