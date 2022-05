Nieuwe Sonos Ray-soundbar onthuld in leak

A close up of the Sonos Arc soundbar.

De volgende soundbar van Sonos is uitgelekt en het kan zomaar een van de goedkoopste en meest veelzijdige speakers worden die je kunt krijgen.

Volgens The Verge, die ‘interne documenten en mensen bekend met de plannen van het bedrijf’ aanhaalt als bron, gaat de Sonos Ray binnen enkele weken in de verkoop en kost de soundbar zo’n 249 dollar (ongeveer 235 euro, maar de exacte Europese adviesprijs is nog niet bekend).

Al met al lijkt het erop dat het de meest betaalbare soundbar wordt die Sonos ooit heeft uitgebracht. Blijkbaar zijn de kosten laag gehouden door een aantal features weg te halen, zoals Dolby Atmos, een ingebouwde spraakassistent en HDMI-connectiviteit. In plaats daarvan gebruikt het een optische audiokabel om met jouw tv te verbinden.

Thuisbioscoop, maar dan anders

The Verge heeft ook afbeeldingen geplaatst van de Sonos Ray. Deze zijn blijkbaar uitgelekt door webwinkel Ktronix die een vermelding van de soundbar te vroeg publiceerde. De foto’s zien er legitiem uit. Ze tonen een compacte zwarte soundbar met ronde zijkanten, aanraakgevoelige knoppen en het Sonos-logo.

Alles ziet er tot nu toe indrukwekkend uit, maar het is verstandig om dit met een korrel zout te nemen. Sonos heeft nog niets bevestigd over de nieuwe soundbar. Er is nog geen informatie over de releasedatum, prijs en de exacte specs. We hebben Sonos om een reactie gevraagd, maar het bedrijf meldde dat ze niet reageren op ‘geruchten en speculatie’.

Deze leak volgt een ander bericht van The Verge die claimt dat de volgende Sonos-soundbar een stuk kleiner zal zijn dan de Arc en de Beam, met een formaat van 550mm x 69mm x 100mm (breedte bij diepte bij hoogte). Ditzelfde bericht suggereert dat de Sonos Ray twee drivers krijgt die naar voren zijn gericht.

Wat interessant is, is dat je twee Ray-soundbars kan gebruiken als speakers als je al een Sonos Arc of Beam hebt. Hiermee kun je mogelijk jouw huidige setup een upgrade geven, wat een bijzondere manier is om een soundbar te gebruiken.

Deze features klinken interessant, vooral als de Sonos Ray echt zo veelzijdig is als The Verge claimt. Over het algemeen stelt Sonos ons niet teleur als het om soundbars gaat, dus we zijn benieuwd naar wat dit nieuwe model ons gaat brengen.

We bewaren ons volledige oordeel tot we de Ray in handen hebben gehad. In de tussentijd benaderen we de soundbar met voorzichtig optimisme.