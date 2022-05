Sonos Voice: een assistent te veel?

Iedereen praat tegen me, maar geen enkeling kan me recht in de ogen aankijken.

Je hebt Alexa, de vriendelijke spraakassistent van Amazon voor Echo-toestellen. We mogen Apple's Siri niet vergeten, welke maar wat graag een timer zet op mijn Apple Watch of opduikt via mijn HomePod in het midden van een Netflix-show. De Google Assistant is er als de kippen bij als ik de desbetreffende knop op mijn Android-toestel inschakel. Of wat te denken van Bixby, de spraakassistent van Samsung die ik activeer als ik (per ongeluk) de toegewezen knop aanraak op de Samsung Galaxy S22 Ultra?

Er zijn ontzettend veel persoonlijke assistenten die maar wat graag aandacht opeisen. Blijkbaar zijn er nog bedrijven die denken dat er ruimte is voor nóg een persoonlijke assistent.

Mochten de geruchten kloppen, dan behoort Sonos tot een van deze bedrijven. De maker van ijzersterke geluidssystemen heeft naar verluidt Sonos Voice in de maak. Deze nieuwe persoonlijke assistent moet ergens in juni verschijnen. je kunt het oproepen bij tal van Sonos-apparaten (alles met een ingebouwde microfoon waarschijnlijk) door 'Hey Sonos' te roepen. Volgens de berichten moet Sonos toegang hebben tot je muziekbibliotheken in Apple Music, Pandora, Amazon Music en Sonos Radio. Anderen zoals Spotify nemen mogelijk niet deel aan het feestje.

Wéér een slimme digitale assistent die alles afluistert, in de hoop dat er een term tussen zit om opgeroepen te worden. Vaak roepen ze zichzelf op bij woorden die erop lijken, maar het niet zijn. Hebben we er daar echt meer van nodig?

Geen behoefte aan

Vandaag de dag kun je Sonos-apparaten zoals de Sonos Beam, Sonos Arc en tal van andere apparaten al besturen via andere persoonlijke assistenten. Onder meer met Siri en Google Assistant. Met hun hulp heb ik al toegang tot mijn Sonos-muziek (en alle daarbij verbonden muziekdiensten).

Laat ik een ding duidelijk maken: ik heb geen behoefte aan Sonos Voice.

Heeft iemand daar wel behoefte aan eigenlijk?

Samsung wilt nog altijd niet toegeven hoe weinig mensen iets geven om Bixby. Deze assistent wordt door vrijwel niemand die wij op de redactie kennen gebruikt. We zijn er hier zelfs van overtuigd dat veel mensen met een Samsung Galaxy S21 of Galaxy S22 niet eens van het bestaan afweten.

Microsoft heeft Cortana nog net niet de nek omgedraaid. Je kunt nog altijd tegen je Windows 11-pc praten, maar de Cortana-app is al meer dan een jaar geleden begraven.

En nu stil zijn

De strijd van spraakassistenten komt neer op de grote drie: Google, Amazon en (in de Benelux in iets mindere mate) Apple. Dat zijn er naar mijn weten nog altijd twee te veel, maar elk van de drie heeft in ieder geval een robuust ecosysteem om hun bestaan te rechtvaardigen.

Het mooiste zou zijn als er één allesomvattende spraakassistent was, waarbij je altijd terecht kon voor elke vraag of actie. Tegelijkertijd is het ook slim om in ieder geval nog iets van concurrentie in dit landschap te hebben, want anders bestaat de kans dat fabrikanten niet of weinig hoeven te innoveren om populair te blijven.

Sonos Voice heeft echter niet het ecosysteem om op te boksen tegen de grote drie, en vooralsnog zie ik dan ook weinig redenen voor het bestaansrecht van de dienst.