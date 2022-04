‘Sonos lanceert budgetsoundbar in juni’

Het lijkt erop dat we binnenkort een nieuw product van Sonos zien. Het gaat hier om de S36 Soundbar, een budgetmodel die kleiner is dan de Sonos Beam en rond de 230 euro moet kosten.

Deze informatie is anoniem geleverd aan The Verge en vervolgens verspreid naar het grote publiek. We hebben contact gezocht met Sonos, maar vooralsnog niets gehoord.

Volgens het bericht krijgt de soundbar afmetingen van 550mm x 69mm x 100mm (Breedte bij diepte bij hoogte). Verder is hij uitgerust met twee drivers die naar voren zijn gerucht. Daardoor kan deze budgetsoundbar geen ondersteuning bieden voor Dolby Atmos, maar volgens The Verge kun je een andere Sonos-soundbar koppelen voor een meer meeslepende ervaring.

De grotere Sonos Arc en Sonos Beam maken gebruik van HDMI, maar dat is bij de S36 niet het geval. Deze gebruikt een digitale optische audioverbinding. Hij lijkt wel compatibel te zijn met Sonos One-speakers, dus je kan mondjesmaat een compleet geluidssysteem opbouwen.

Analyse: komt er een Sonos-evenement aan?

Er gaan enkele geruchten rond die suggereren dat er een Sonos-evenement aankomt tegen het einde van mei. Deze focust zich naar verluidt op de nieuwe home entertainment-ambities van het bedrijf.

Een goedkopere soundbar past wel in het beeld. Een draadloze koptelefoon van Sonos is mogelijk ook in ontwikkeling, wellicht verschijnt deze ook bij het evenement. Een nieuw thuisbioscoopsysteem lijkt ook in de maak.

Sonos heeft nog niets gezegd over deze producten, dus neem dit met een korrel zout. Als er een groot media-evenement komt, kan dat het moment zijn voor de onthulling.

Dat gezegd hebbende, volgens The Verge verschijnt de nieuwe soundbar rond 7 juni. Dat sluit mooi aan op een evenement wat eind mei moet plaatsvinden.

Verwacht dus meer te horen rond die periode.