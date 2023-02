Netflix maatregelen tegen wachtwoord delen: één keer per maand inloggen, anders geblokkeerd

Er zijn nieuwe details online verschenen over het Netflix-beleid voor het delen van je wachtwoord. Deze details geven aan hoe de streamingdienst van plan is om gebruikers aan te pakken die een account met mensen buiten hun huishouden delen.

De nieuwe informatie werd ontdekt op het Amerikaanse helpcentrum van Netflix en het werd op 31 januari bevestigd door The Streamable (opens in new tab). De helpcentrumpagina staat inmiddels niet meer online, maar een overzicht van de pagina kan nog wel worden gevonden via de Wayback Machine (opens in new tab). Dat is een website die screenshots maakt van het internet om zo veel mogelijk pagina's te archiveren voor in de toekomst.

Netflix-accounts zijn volgens deze informatie "nog steeds te delen, maar alleen binnen één huishouden." Iemand die niet tot je huishouden behoort, kan het account niet meer gebruiken en zal een eigen account moeten aanmaken.

Gebruikers moeten vervolgens ook via het Wi-Fi-netwerk van hun huishouden inloggen in hun Netflix-account, de app openen en "minstens één keer per 31 dagen iets bekijken." Als je dat doet, dan wordt je apparaat als "vertrouwd" geregistreerd. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als je niet één keer per maand inlogt, maar gezien de bewoording die gebruikt wordt, lijkt het erop dat je account dan geblokkeerd wordt. Als dat gebeurt, dan moet je contact opnemen met Netflix om het weer op te lossen.

Hoe werkt het dan op vakantie?

Het wordt iets lastiger als je op reis gaat. Volgens het beleid gebruikt Netflix identificerende informatie zoals "IP-adressen, apparaat-ID's en accountactiviteit om te bepalen of een apparaat" verbonden is met je primaire locatie. Als je echter op reis gaat "of op meerdere plekken woont... voor een langdurige periode" (waarschijnlijk dus langer dan 31 dagen), dan kan je account geblokkeerd worden. Het verslag van The Streamable geeft aan dat je Netflix om een tijdelijke toegangscode zou kunnen vragen als je op vakantie gaat, zodat je alsnog content kan bekijken via de streamingdienst, maar het zou dan gaan om "zeven achtereenvolgende dagen."

Het aantal apparaten dat je (tegelijkertijd) kan verbinden met je account hangt nog steeds af van het abonnement dat je hebt. Bij het Basic-abonnement kan je maar met één apparaat tegelijk streamen en bij Standaard kan dat met twee tegelijk.

Momenteel kan je met een Premium-abonnement met vier apparaten tegelijk streamen en je kon ook maar op vier apparaten films en series downloaden, maar volgens een recente aankondiging (opens in new tab) kan je nu met Premium op 6 apparaten downloaden. Daarnaast kunnen Premium-leden nu ook bij meer content genieten van ruimtelijk audio, want de streamingdienst heeft deze functie toegevoegd aan meer dan 700 van de meest bekeken Netflix-titels, waaronder bijvoorbeeld ook aan Stranger Things.

Verschillende regels

Netflix heeft de pagina in de VS dus weer offline gehaald, maar het beleid is nog wel te zien op het Netflix-helpcentrum van Costa Rica (opens in new tab). De regels zijn daar echter wel anders.

In Costa Rica kan er bij een Standaard- of Premium-abonnement namelijk een persoon van buiten het huishouden worden toegevoegd aan het account voor een extra maandelijks bedrag van ongeveer 3 dollar (opens in new tab). Die extra leden van buiten het huishouden moeten echter wel in hetzelfde land wonen als de oorspronkelijke eigenaar van het account. Verder zijn de regels wel hetzelfde en moet je dus ook weer elke 31 dagen een keer inloggen en de streamingdienst gebruiken.

Het is nog onduidelijk in hoeverre dit beleid uit Costa Rica zal worden toegepast voor de rest van de wereld. We weten dus nog niet zeker of we in Nederland en België ook inderdaad wel een optie krijgen om voor een extra maandelijks bedrag iemand van buiten ons huishouden toegang te geven tot het account. Het lijkt er namelijk op dat Netflix er nog niet klaar voor is om deze maatregelen tegen het delen van wachtwoorden grootschalig in te voeren. We hebben wel contact opgenomen met Netflix om te vragen wanneer het nieuwe beleid eventueel wordt uitgerold (eerder hoorden we al maart 2023) en of het dan vergelijkbaar wordt met het beleid in Costa Rica. We zullen je een update geven als we een reactie krijgen.