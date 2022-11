Lek belooft upgrades voor scherm, batterij en camera Google Pixel 7a

We krijgen hoe langer hoe meer een idee van wat we in de loop van 2023 mogen verwachten met de Google Pixel 7a. Recent lekte er nog info over het scherm, opladen van de batterij en over de camera.

Volgens ontwikkelaar Kuba Wojciechowski (opens in new tab), iemand die het vaak bij het rechte eind heeft wat betreft smartphone leaks, krijgt de Pixel 7a een scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90Hz. Opvallend hoger dan de 60Hz bij de Google Pixel 6a.

De resolutie van het scherm zou op 1080p blijven, maar de vernieuwingsfrequentie op het niveau van de Google Pixel 7 brengen is meer dan welkom. Het zou de werking van de interface een stuk vlotter laten verlopen (de Pixel 7 Pro gaat tot 120Hz, zoals je misschien weet).

Camera's en batterij opladen

De achterste camera krijgt volgens Wojciechowski een Sony IMX787-sensor van 64MP en een ultra brede Sony IMX712-sensor van 13MP. Een stevige vooruitgang na de dubbele lens van 12MP+12MP in de camera van de Pixel 6a.

Daarenboven zou het toestel worden voorzien van draadloos opladen (zij het traag draadloos opladen), nog een upgrade tegenover zijn voorganger. Over de potentiële batterijcapaciteit, 4.4110mAh voor de Pixel 6a van vorig jaar, is nog weinig bekend.

De Pixel 6a werd in mei 2022 door Google aangekondigd tijdens het jaarlijkse evenement Google IO en kans is groot dat de recente geschiedenis zich in 2023 gaat herhalen. Een exacte datum voor die editie is nog niet bekend.

Analyse: een beloftevolle mid-ranger

Met de Google Pixel 7a heeft potentie. Alle upgrades zijn op belangrijke vlakken en dat alles zou een significant positief verschil betekenen voor het werken met een smartphone.

Door de pandemie haperde de Pixel-reeks een beetje. De Google Pixel 5a werd alleen in de VS en Japan gelanceerd en bood op zich niet echt meer dan de Pixel 4a.

De beschikbaarheid van de Google Pixel 6a was een stuk uitgebreider, maar had dan weer een povere batterijduur en traag opladen tegen. Google beseft dat het middensegment een lastige markt vormt, je moet uitpakken om de concurrentie voor te blijven. En het lijkt erop dat de Google Pixel 7a net dat gaat doen.

Uiteindelijk is de sterkte van deze serie een scherpe prijs in combinatie met een hint van premium specificaties en features. Het wordt dus uitkijken naar de prijs van dit toestel wanneer het uitkomt.