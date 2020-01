Jouw Telefoon app voor Windows 10 kan handige functie krijgen om bestanden uit te wisselen

Microsoft heeft de Jouw Telefoon-app tot nu toe regelmatig uitgebreid met nieuwe functies en blijft dat nu volhouden. Er komt namelijk een nieuwe functie aan die het mogelijk maakt om snel en makkelijk bestanden van je Android-smartphone naar je pc over te zetten (of vice-versa).

Zoals Windows Latest meldt, bevat de meest recente build van de Jouw Telefoon-app voor Windows 10 een aantal vermeldingen van een 'content transfer' functie, met de volgende referenties in de code van de applicatie:

SharedContentPhotos

ContentTransferCopyPaste

ContentTransferDragDrop

Deze functie werkt officieel nog niet in de app, maar Windows Latest heeft hem toch in kunnen schakelen. Hoewel de functionaliteit niet werkte, wat geen verrassing was, hebben we wel een idee van wat er nog zal komen.

In het bijzonder werd onder Instellingen een 'cross-device copy and paste'-functie weergegeven die kon worden ingeschakeld door te klikken op een slider. Hier stond ook de opmerking dat "sommige metagegevens zullen worden overgedragen tussen de apparaten elke keer dat de content wordt gekopieerd op de telefoon of de pc".

Handige overdracht

Het achterliggende idee is dat de gebruiker eenvoudig content kan uitwisselen tussen zijn smartphone en pc, hoewel het nog niet duidelijk is welke content dat precies zou kunnen zijn. Vermoedelijk zullen het veelgebruikte bestanden zijn, zoals documenten en media (onder andere foto's worden genoemd in de code).

Hoewel er andere manieren zijn om content over te zetten of te synchroniseren tussen je smartphone en computer, zou een directe integratie in de Jouw Telefoon-app natuurlijk erg handig zijn voor gebruikers.

Microsoft is druk bezig geweest met het toevoegen van functies aan Jouw Telefoon, waaronder een 'telefoonscherm'-optie die het scherm van je smartphone op je pc-monitor spiegelt. Op die manier kan je je smartphone bedienen met het toetsenbord en de muis van je pc.

Een van de meest recente toevoegingen (voor testers) is een functie waarbij eventuele tekeningen of notities die met een stylus op het touchscreen van een Windows 10 pc zijn gemaakt, worden overgebracht naar het scherm van de smartphone.

Vergeet niet dat je bijvoorbeeld ook direct vanaf je pc kunt bellen en sms'en met behulp van Jouw Telefoon.