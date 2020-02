Meer duidelijkheid over lancering en prijs van iPhone SE 2

We hebben inmiddels zoveel lekken gezien dat het vrijwel zeker is dat Apple werkt aan een iPhone SE 2, die ook als iPhone 9 door het leven zou kunnen gaan. Dit weekend hebben we berichten gezien die extra duidelijkheid geven over de mogelijke prijs en lanceringsdatum.

Volgens bronnen die met Fast Company gesproken hebben, gaat de volgende budget-iPhone je $399 kosten (waarschijnlijk iets meer dan €400 bij ons), en zal hij in maart onthuld worden.

Dat is allemaal logisch, want de originele iPhone SE maakte zijn debuut in 2016 tegen dezelfde prijs en Apple organiseert meestal een productlancering in maart.

Op de nieuwe iPhone 12 moeten we nog wat langer wachten

Dit zijn de beste iPhones van het moment

De nieuwe informatie ondersteunt ook geruchten die we al gehoord hebben. Hoewel we nog niets zeker weten, lijken de prijs van rond de 400 euro en lancering in maart wel waarschijnlijker.

Nu nog een naam

Er waren ook geruchten dat de uitbraak van het coronavirus de lancering van de iPhone SE 2 zou kunnen vertragen. Toch lijkt het erop dat de smartphone in maart uit de doeken wordt gedaan, net zoals de originele iPhone SE.

Wat de specificaties betreft, lijkt het erop dat de iPhone SE 2 een 4,7-inch scherm heeft en qua design sterk lijkt op de huidige iPhone 8 mét een Touch ID-sensor.

Als Apple besluit om hem de iPhone 9 te noemen, dan zou dat wel beter passen bij de huidige naamgeving voor Apple's smartphones. We zijn op dit punt natuurlijk nog niet zeker van de plannen van Apple, dus alles kan nog.

Veel tijd om meer info te verzamelen is er waarschijnlijk niet als de bronnen van Fast Company kloppen. Als het event in maart zal plaatsvinden, dan zou Apple binnenkort al uitnodigingen moeten uitsturen naar media.

Via MacRumors