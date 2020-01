iPhone SE 2 Plus kan nieuw type vingerafdrukscanner hebben

We hebben lang gewacht op de iPhone SE 2 en in feite zijn we nu nog steeds aan het wachten. Hoewel we nog geen officiële bevestiging van Apple hebben over deze smartphone, hebben we zonet geruchten gehoord over een zogenaamde iPhone SE 2 Plus. Die zou vermoedelijk in de eerste helft van 2021 gelanceerd worden en zou een geheel nieuw type vingerafdrukscanner introduceren.

Die informatie komt van Ming-Chi Kuo (een analist met een goede reputatie op het vlak van Apple-voorspellingen) en werd opgevangen door MacRumors.

De naam "iPhone SE 2 Plus" hebben wel al eerder gehoord en Kuo heeft ook al gezegd dat die smartphone een all-screen ontwerp zal hebben (ongeveer zoals de iPhone 11) met een display van 5,5 of 6,1 inch, maar zonder Face ID. In plaats daarvan zal hij uitsluitend met Touch ID werken. Die zou hier ingebouwd zitten in een vingerafdrukscanner aan de zijkant die tegelijk dienst doet als aan/uitknop.

Een nieuw ontwerp voor een betere ervaring

Nu herhaalt hij die claim en voegt hij eraan toe dat de vingerafdrukscanner een "nieuw ontwerp" zal hebben voor een betere gebruikerservaring. Het is echter niet duidelijk wat hij precies bedoelt met "een nieuw ontwerp". Bedoelt hij daarmee louter de overstap naar scanner aan de zijkant of komt er meer bij kijken?

Hij zegt nu ook dat de iPhone SE 2 Plus een LCD-scherm zal hebben, wat geen verrassing is gezien het feit dat het een 'SE'-model is dat als budgettoestel wordt gepositioneerd.

Wat wel verrassend is, is de naam. Als hij echt pas in 2021 wordt gelanceerd, en hij heeft een ander ontwerp dan de iPhone SE 2 (die geen scanner aan de zijkant lijkt te krijgen), dan zou je denken dat Apple hem gewoon de iPhone SE 3 zou noemen, maar misschien zal de interne hardware wel vergelijkbaar zijn.

Hij kan ook nog voor 2021 verschijnen, want een andere bron heeft gezegd dat we deze iPhone SE 2 Plus al dit najaar zullen zien. Hoe dan ook, we zullen er waarschijnlijk een tijdlang weinig over horen en hem pas zien nadat zowel de iPhone SE 2 als de iPhone 12 gelanceerd zijn.