iPhone SE 2 mogelijk vertraagd door Coronavirus, productie iPhone 11 teruggeschroefd

We hebben gegokt dat de zogenaamde iPhone SE 2 rond maart 2020 zou worden gelanceerd, maar het ziet er naar uit dat die datum misschien wordt opgeschoven dankzij het beruchte Coronavirus dat China teistert.

Nikkei, een Aziatische business-site, heeft namelijk een bericht gepubliceerd op basis van informatie van leveranciers. Zo zou het virus een negatieve invloed kunnen hebben op de fabrieken van Apple en hun productie.

Blijkbaar had Apple orders geplaatst voor 65 miljoen bestaande iPhones (voornamelijk de iPhone 11-serie), en ook 15 miljoen iPhone SE 2-modellen, maar leveranciers vermoeden dat het Coronavirus hier voor problemen zal zorgen.

Dit zijn de beste iPhones

Lees hier de review van de iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 blijft buiten schot

De productie van de iPhone 12 zal hoogstwaarschijnlijk geen problemen ondervinden hierdoor, maar de iPhone SE 2 zou wel later gelanceerd kunnen worden. Zonder de benodigde mankracht kan Apple namelijk niet genoeg smartphones laten maken. De kans bestaat ook dat sommige modellen van de iPhone 11 tijdelijk niet meer op voorraad zijn bij retailers.

De uitbraak van het Coronavirus werd voor het eerst gemeld in december 2019 in de Chinese provincie Hubei, in het midden van China. Die grenst aan de provincie Henan, waar een van de belangrijkste fabrieken van Apple staat. De andere grote productievestiging bevindt zich in Guangdong, in het zuidoosten van China, maar als zeer dichtbevolkte provincie is het virus daar sneller verspreid.

Hoewel de provincie Hubei snel werd gesloten, zijn er gevallen van het Novel Coronavirus gemeld in landen over de hele wereld en zijn er meer dan honderd mensen gestorven aan de ziekte. Het virus kan dus wel degelijk voor problemen zorgen in de nabijgelegen provincie.

Het Coronavirus is een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Het virus zo snel mogelijk aanpakken en inperken, is dan ook belangrijker dan smartphones produceren.

Hou sowieso in gedachten dat de releasedatum van de iPhone SE 2 in maart slechts een gerucht is. Als deze goedkope iPhone niet in maart verschijnt, is dat dus niet noodzakelijk vanwege het virus.