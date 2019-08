Huawei introduceert smartphone met eigen besturingssysteem

Volgens een rapport van de Global Times via Reuters verschijnt er dit jaar nog een smartphone van Huawei met hun eigen besturingssysteem Hongmeng OS.

De Chinese krant meldt dat het toestel voor 2.000 yuan, omgerekend 260 euro, over de toonbank zal gaan.

Buiten de prijs en het feit dat de smartphone op Huawei's eigen besturingssysteem, een alternatief voor het Android besturingssysteem, zal draaien, zijn er verder geen details bekendgemaakt.

'Toch liever Android'

Hongmeng OS werd oorspronkelijk ontwikkeld voor internet of things-apparatuur, zoals slimme speakers, lampen etc. Niet voor een smartphone dus. Maar door de handelsoorlog met de Verenigde Staten, heeft Huawei besloten om Hongmeng OS voor smartphones beschikbaar te maken.

Het eigen besturingssysteem van Huawei was dus al langer in ontwikkeling. Vanwege de spanningen tussen China en de VS is het allemaal in een stroomversnelling geraakt, en kunnen we dus eind van dit jaar de aankondiging voor de nieuwe software al verwachten.

Toch geeft het bedrijf toe liever gebruik te maken van Android als besturingssysteem. Huawei-voorzitter Liang Hua liet dit weten tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers.

Maar of het Chinese bedrijf in de toekomst nog smartphones mag maken die draaien op een Android besturingssysteem is nog maar de vraag. Het handelsverbod, wat president Donald Trump in mei 2019 oplegde aan Amerikaanse bedrijven die met Huawei in zee waren gegaan, is namelijk nog altijd van kracht. En sindsdien is Huawei zijn Android-licentie kwijt.

Of en wanneer ze deze terugkrijgen is niet bekend, maar gelukkig is er dan vanaf dit najaar het alternatief beschikbaar; de Hongmeng OS.