Horizon Forbidden West heeft last van HDR-problemen op PS5

Horizon Forbidden West heeft sinds de release vorige week last van een aantal afleidende visuele problemen, waaronder een vreemde HDR-bug waardoor de helderheid van de game fluctueert wanneer de camera wordt gedraaid.

De bugs zijn ook door Vincent Teoh van HDTVTest opgemerkt. In de video hieronder laat hij zien wat er aan de hand is. De HDR in Horizon Forbidden West wordt telkens als de camera beweegt gecomprimeerd en keert weer terug zodra de camera statisch is. Het resulteert in een duidelijk zichtbare verschuiving in helderheid, waardoor er een flikkerend effect ontstaat, wat voor spelers als onprettig kan worden ervaren.

Het probleem treedt zowel op in de Resolution- als de Performance-modus. In de modus met lagere framerates is het beter zichtbaar.

Dit is echter niet het enige visuele probleem waar Horizon Forbidden West mee te maken heeft. Teoh en vele spelers stellen dat de game last heeft van aliasing, glinstering, en ruis op gebladerte, iets wat we ook aanhaalden in onze review van de game. Daarnaast vertoont de game stottering bij het afspelen van cutscenes. Beide modi hebben last van de problemen, al zij het in verschillende mate.

Analyse: Horizon Forbidden West wordt binnenkort (hopelijk) mooier

(Image credit: Future)

Hoewel Horizon Forbidden West een prachtige game is, hebben veel spelers geklaagd over de visuals van de PS5-game. De game maakt gebruik van checkerboard-rendering en een resolutie van 1800p gebruikt in Performance-modus, maar we hebben andere PS5-titels gezien met een lagere resolutie en een betere algehele beeldkwaliteit. De HDR-bug is vooral vreemd, omdat we dit niet eerder hebben gezien van Sony's first-party-ontwikkelaars.

Guerrilla Games heeft kort na de release patch 1.05 uitgebracht, wat een aantal gameplay-problemen en crashes oplost. De ontwikkelaar stelt dat het team nog bezig is met "verschillende grafische problemen die door spelers zijn opgemerkt, wat betreft glinstering, scherpte en saturatie". De grootste visuele problemen zijn dus nog niet opgelost, maar er wordt in elk geval aan gewerkt.

Dat betekent dat Horizon Forbidden West enkel maar mooier kan worden na toekomstige patches, althans, dat hopen we.

Horizon Forbidden West is nu beschikbaar op PS5 en PS4.