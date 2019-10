Hands-on Pixelbook Go beelden onthullen de toekomstige Chromebook

We hadden al eerder vernomen dat Google bezig was met een opvolger voor zijn Pixelbook (helaas niet officieel verkrijgbaar in de Benelux maar wel te bestellen via Amazon) - het vlaggenschip van het bedrijf de Chromebook. Dat wordt een lichter en betaalbaarder product dan zijn premium voorganger. En nu kunnen we de eerste beelden tonen van de Pixelbook Go.

Dankzij een betrouwbare bron van 9to5Google is de Pixelbook Go onthuld in zijn geheel, met uitgebreide beelden van het apparaat zelf in een zalm kleurschema (om de hele fotogalerij te bekijken klik je op het originele artikel).

Bekijk ook: De beste Chromebooks van 2019

De "Not Pink" Pixelbook Go met zijn geribbelde textuur. [Beeld: 9to5Google] (Image credit: 9to5Google)

Ribstructuur

Zoals ze bij 9to5Google ook aanstippen, is de Pixelbook Go prominent voorzien van een gestructureerd bodempaneel met een kleurrijk geribbeld paneel. Deze is bedekt met een ogenschijnlijk 'grijpbaar' materiaal dat een beetje aanvoelt als een wasbord.

De bovenste helft van de laptop, heeft een wat meer traditionele gladde afwerking, hoewel er ook een subtiele roze-achtige tint in zit.

Wat betreft de poorten, aan de linkerkant van de Pixelbook Go zien we een USB-C poort, een oplaadindicator LED, en een 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting, terwijl de andere kant een tweede USB-C verbinding heeft.

Als je de unit opent, zie je de roze tint terugkomen op de MacBook-achtige onderste helft van de Pixelbook Go, inclusief het toetsenbord en het trackpad. Terwijl de bovenste helft een 13.3-inch display heeft en een nogal prominente zwarte bezel.

De MacBook-achtige Pixelbook Go opmaak. [Beeld: 9to5Google] (Image credit: 9to5Google)

Wat betreft de specificaties, 9to5Google heeft geen nieuwe toevoegingen gevonden sinds de laatste keer dat ze hebben bericht over de toekomstige Chromebook specs.

Dit betekent dat we nog steeds een reeks van configuraties kunnen verwachten die variabel zijn uitgerust met Intel Core m3, i5, of i7 processors, 8GB of 16GB RAM-geheugen, Full HD of 4K touch displays, en 64GB, 128GB, of 256GB aan opslag.

Deze opties delen allemaal een twee luidsprekers aan de voorkant, een 2MP camera aan de voorkant (1080p met 60fps), de Titan C chipset, de bovengenoemde twee USB-C poorten en hoofdtelefoonaansluiting, en worden geleverd in zowel "Just Black" en "Not Pink" configuraties.

Het is noemenswaardig dat de unit die 9to5Google in handen heeft, een prototype is - te identificeren door het logo op de plek waar we de 'G' van Google zouden verwachten - dus elk van de bovengenoemde details zijn technisch gezien aan veranderingen onderhevig. Hoewel we geen aanzienlijk grote veranderingen verwachten.

Er is nog niks gezegd over de beschikbaarheid van de Pixelbook Go. Wanneer hij wordt gelanceerd en in welke landen, maar grote kans dat er meer bekend wordt gemaakt tijdens het Google evenement op 15 oktober. We wachten het af.