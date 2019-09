Google Pixel 4 XL in vol ornaat gelekt

Of je nu wel of geen iPhone fan bent, vandaag staan de apparaten van het bedrijf uit Cupertino toch écht in de spotlights. Het is de verwachting dat Apple minimaal twee iPhones presenteert: de iPhone 11 en iPhone 11R. Vergeet echter niet aloude concurrent Google: de Pixel 4-serie lijkt serieuze concurrentie te worden.

Wat betreft specificaties verwachten we de crème de la crème van zowel Google als Apple, en daar maken we ons dus weinig zorgen over. Des te meer aandacht hebben we voor het design. Voor het eerst ziet het ernaar uit dat de nieuwe Pixels op de nieuwe iPhones lijken en andersom.

In een gelekt fotoalbum dat gedeeld is op Reddit zien we de Google Pixel 4 XL in vol ornaat. Er is een witte en een zwarte variant te zien. Beide modellen zijn aan de voorkant echter volledig zwart. De meest opvallende eigenschap van de Pixel is de camera-opzet; de enkele camerasensor is (eindelijk) ingeruild voor een multifunctionele opzet.

Om welke camera's het precies gaat, durven we niet met zekerheid te zeggen. Kijkend naar de concurrentie vermoeden we dat een groothoeklens en telelens de primaire lens bijstaan. Kijken we naar de prestaties van de enkele sensor van de Google Pixel 3, dan kun je niet anders dan een huzarenstukje verwachten van de Amerikaanse techgigant.

Verder valt op dat het toestel erg lang is gerekt. Hoewel de Pixel 4 XL niet zo langgerekt lijkt te zijn als de Sony Xperia 1, verwachten we dat menigeen moeite heeft om het apparaat met één hand te besturen. Die personen kunnen waarschijnlijk het beste terecht bij de reguliere Pixel 4.

In tegenstelling tot de Google Pixel 3 XL maakt Google dit jaar geen ruimte vrij voor een notch. Wel is er een redelijk dikke rand aan de bovenzijde aanwezig. Dit heeft alles te maken met de verwachte bewegingssensor die in de bezel verwerkt zit. We verwachten dat de nieuwe Pixels in oktober uit de doeken worden gedaan.