Gelekte video toont volledige Google Pixel 4

Er zijn reeds heel wat foto's en renders van de Google Pixel 4 uitgelekt. Intussen kunnen we het toestel ook in volle glorie bewonderen in een uitgelekte hands-on video.

De korte video, gedeeld door Halo Mobile, toont de glimmende glazen achterkant en de grote bezel bovenaan het scherm. Daarnaast zien we ook afgeronde hoeken en een vierkant camera-eiland op de achterkant.

De aan-/uitknop heeft bovendien een andere kleur dan de rest van de smartphone (in dit geval een witte knop in een zwarte behuizing) en de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is jammer genoeg niet van de partij.

In de video is het scherm ingeschakeld, hoewel dat niet erg veel prijsgeeft. We zien wel voor de eerste keer een werkend toestel en geen dummy, wat erop wijst dat dit mogelijk het finale model is.

Het is niet geheel duidelijk of dit de Pixel 4 of Pixel 4 XL is. Op basis van de grootte in vergelijking met de handen van de gebruiker, is dit vermoedelijk het XL-model.

Hoewel het lijkt te gaan om een functionele smartphone, kan het ook een kopie zijn. Alles wat we zien, komt wel overeen met de geruchten die we tot nu toe gehoord hebben, dus waarschijnlijk gaat het hier om de echte Pixel 4 (XL).

Google heeft tot slot de gewoonte om zijn smartphone in oktober te lanceren, dus binnenkort komen we ongetwijfeld meer te weten over de Pixel 4 smartphones.

Dit zijn de 15 beste smartphones van het moment

Via TalkAndroid