Huawei Mate 30 Pro: lanceringsdatum, nieuws, prijs en lekken

Update: een officiële tweet van Huawei heeft de lanceringsdatum van de Huawei Mate 30 smartphones onthuld. Op 19 september zal de nieuwe line-up gelanceerd worden in het Duitse München. Hoeveel toestellen we precies zullen zien, is niet officieel bekend, maar we verwachten sowieso de gewone Mate 30 en de Mate 30 Pro.

Hoewel de P30 en P30 Pro nog toegang hebben tot alle apps en diensten van Google, maar het is niet zeker of dit bij de Mate 30 smartphones ook nog zo zal zijn. Op basis van de laatste geruchten zullen de nieuwe toestellen geen toegang meer hebben tot Google-diensten en zal Huawei aangewezen zijn op zijn eigen HarmonyOS.

Tot de kern van de zaak

Wat is het? De opvolger van de Mate 20 Pro

De opvolger van de Mate 20 Pro Wanneer komt het uit? 19 september is de officiële lanceringsdatum

19 september is de officiële lanceringsdatum Wat gaat het kosten? Waarschijnlijk vergelijkbaar met andere vlaggenschepen

Huawei Mate 30 Pro lanceringsdatum en prijs

Aanvankelijk hadden we de Mate 30 en Mate 30 Pro in oktober verwacht, aangezien zowel de Mate 20 als Mate 10 in oktober zijn gelanceerd.

In een officieel bericht deelde Huawei mee dat de lancering op 19 september zal plaatsvinden. Wanneer de toestellen in de verkoop zullen gaan, is nog niet bekend.

De Mate 30 Pro wordt 19 september gelanceerd. Bron afbeelding: TechRadar

Er bestaan ook nog geen geruchten over prijzen, maar de Huawei Mate 20 Pro kostte €999 toen deze uitkwam, dus we verwachten dat de Mate 30 Pro minstens zo duur zal zijn.

Huawei Mate 30 Pro nieuws en geruchten

Een van de grote geruchten omtrent de Huawei Mate 30 Pro komt voort uit een patent van Huawei dat een telefoonhoesje toont met ruimte op de achterkant voor extra cameralenzen.

Dit kan je zien op de afbeelding hieronder, die aan lijkt te geven dat er plaats is voor vijf lenzen op de achterkant, in plaats van de drie lenzen op de huidige Huawei Mate 20 Pro en vier op de P30 Pro.

Natuurlijk worden patenten lang niet altijd echte apparaten, en zelfs als dit patent uiteindelijk wel wordt gebruikt, is dat misschien nog niet het geval voor de Huawei Mate 30 Pro. Desalniettemin zou het wel zinvol zijn voor Huawei om extra lenzen toe te voegen aan zijn vlaggenschip, omdat een aantal andere producenten hetzelfde doen.

Dit wijst mogelijk op extra lenzen op de Huawei Mate 30. Bron afbeelding: Mobielkopen

Huawei zelf heeft ons ook laten weten dat de Mate 30-lijn misschien 5G zal ondersteunen, maar tot nu toe veel meer hebben we hier nog niet over gehoord.

Daarnaast kunnen we erop vertrouwen dat de Mate 30 Pro de nieuwste generatie van de topklasse chipset van het bedrijf in huis zal hebben.

Huawei heeft intussen zijn nieuwe Kirin 990 chipset onthuld, die aanwezig zal zijn in de Huawei Mate X vouwbare smartphone. Vermoedelijk zal de Huawei Mate 30 Pro ook met deze chipset uitgerust zijn.

Andere berichten wijzen op de ondersteuning van 25W draadloos laden, waardoor je zelfs draadloos razendsnel kan opladen.

De Mate 30 Pro zal waarschijnlijk ook minstens vier camera's achteraan tellen, gezien het feit dat de Huawei P30 Pro er ook zoveel heeft, en het zou best kunnen dat het nieuwe toestel op de P30 Pro zal lijken, met een piepkleine notch en nauwelijks een schermrand.

Andere lekken laten echter een design met een grotere notch zien en een gebogen scherm, zoals je hieronder kan zien.

Mate 30 Pro protective film pic.twitter.com/6FFBIME3yrJuly 25, 2019

Een iets oudere set renders laat achteraan een enorm camera-eiland zien, wat overeenkomt met het patent hierboven. Er zouden vier camera's op de achterkant aanwezig zijn.

Vooraan krijgen we vermoedelijk een dubbele frontcamera. Sommige renders geven aan dat het om een punch-hole camera gaan zoals bij de Samsung Galaxy S10 Plus, maar andere beelden wijzen dan weer op een traditionele notch.

Is dit onze eerste blik op de Huawei Mate 30 Pro? (Bron afbeelding: IT Home)

Grote camerablokken lijken een belangrijk element te worden in de telefoons die in de tweede helft van 2019 worden gelanceerd, want zowel de iPhone 11 als de Google Pixel 4 lijken een camera-eiland te krijgen.

We hebben ook een alternatief gezien voor deze camera-opstelling, waarbij renders een cirkelvormig camerablok toonden met de lenzen in een X-vorm.

Dat cirkelvormige blok komt ook terug in een ander lek (hieronder), maar hier ontbreekt de X-vorm. Vreemd genoeg zien we daar ook "maar" drie lenzen terug. Daarnaast zien we nog een grote notch en een hoofdtelefoonaansluiting op de Mate 30, maar niet op de Mate 30 Pro.

#Huawei - #HuaweiMate30Pro - Huawei Mate 30 Pro rendered by case maker https://t.co/PbrgtqjBSO pic.twitter.com/SLLkfL6NlSAugust 6, 2019

Naast het design van de camera's, zijn er ook enkele geruchten over de mogelijkheden dankzij een patent van Huawei met daarin de woorden "Cine Lens" en "Camera Matrix".

We verwachten dat dit eerste een lens zal zijn met specifieke functies voor video-opname. Wat "Camera Matrix" precies inhoudt, blijft echter vaag.

Een ander lek geeft aan dat minstens een van de smartphones vier camera's achteraan zal hebben: twee 40MP-lenzen, een 8MP-lens en een time-of-flight dieptesensor.

Gelekte beelden van het display tonen dat er meer dan genoeg plaats is voor een dubbele frontcamera, maar het is mogelijk dat de overige ruimte gebruikt wordt voor een betere gezichtsherkenning zoals op de iPhones.

Wat willen we zien

De Huawei Mate 30 Pro wordt waarschijnlijk een krachtige, indrukwekkende telefoon, maar hij zal pas echt opvallen als hij het volgende kan doen.

1. Een verbeterde camera

De camera's op de Mate 20 Pro zijn over het algemeen erg goed, maar in onze review vonden we dat de randen van foto's gemaakt met de ultra-groothoeklens soms wat onscherp waren.

We merkten ook dat de HDR-prestatie van deze telefoon onderdeed voor andere toprivalen, zoals de Google Pixel 3 en iPhone XS. Deze twee dingen zijn dan ook voor verbetering vatbaar in de Huawei Mate 30 Pro.

2. Meer lenzen

Drie is goed, meer is beter. Bron afbeelding: TechRadar

Nu we het toch over de camera hebben... we willen meer lenzen. De drie lenzen op de achterkant zijn een goed begin, maar aangezien de Nokia 9 PureView er bijvoorbeeld al vijf krijgt, willen we er toch meer.

Dit zou trouwens best kunnen gebeuren, want de eerste geruchten lijken erop te wijzen dat de Mate 30 Pro zou kunnen worden voorzien met extra lenzen op de achterkant.

Ook willen we graag een extra lens op de voorkant van de smartphone, zeker als deze kan worden gebruikt om gezichtsherkenning van het kaliber Apple te ondersteunen.

3. Geen notch

De Huawei Mate 20 Pro ziet er erg goed uit, maar de notch kan er wellicht wat gedateerd uitzien anno 2019, aangezien veel smartphones nu punch-hole camera's hebben.

Idealiter zouden we zelfs dat niet willen zien op de Mate 30 Pro. In plaats daarvan willen we een echt all-screen ontwerp, waarbij de camera en sensoren op de een of andere manier in het scherm zijn ingebouwd. Dat is misschien nog niet mogelijk, maar Huawei is vaak een van de eersten met nieuwe technologie, dus je weet maar nooit.

4. Een strakkere interface

De zware EMUI overlay die Huawei bovenop Android plakt is en blijft een probleem in alle Huawei-telefoons.

We zouden graag zien dat Huawei Mate 30 Pro dichterbij stock Android blijft. Beter nog, laat EMUI volledig achterwege en gebruik Android One, waardoor ook software-updates snel kunnen worden aangeboden.

5. Een verbeterde in-screen scanner

De scanner van de Mate 20 Pro is voor verbetering vatbaar. Bron afbeelding: TechRadar

De Huawei Mate 20 Pro was een van de eerste smartphones met een ingebouwde vingerprintscanner in het scherm. Het is zeker een coole functie, maar in het geval van de Mate 20 Pro was hij zeker niet perfect.

De vingerprintscanner werkt slechts op een klein deel van het scherm, dus deze kan moeilijk te vinden zijn zonder eerst het scherm aan te zetten, waardoor een pictogram verschijnt. Hij is ook niet altijd heel goed in het herkennen van vingerafdrukken.

We kunnen dit best vergeven aangezien de technologie nog erg jong was, maar tegen de tijd dat de Mate 30 Pro wordt uitgebracht, zal Huawei een heel jaar de tijd hebben gehad om de technologie te verbeteren. Laten we hopen dat ze die tijd verstandig gebruiken.

6. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting

Zoals veel telefoons heeft de Mate 20 Pro geen 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, maar eigenlijk zijn we er nog niet van overtuigd dat het de tijd is om voorgoed afscheid te nemen van bedrade hoofdtelefoons.

Draadloze hoofdtelefoons zijn zeker makkelijk in gebruik en het is waar dat je de ruimte die voor de aansluiting wordt gebruikt beter voor andere dingen kan gebruiken.

Stuk voor stuk prima punten, maar veel van ons hebben nog steeds bedrade koptelefoons waar we nog even mee door willen. Daarnaast willen we lang niet allemaal onze koptelefoons op hoeven laden, en als het op geluidskwaliteit aankomt, kunnen bedrade koptelefoons nog een troef in handen hebben.

7. Iets nieuws

De punten die we hierboven hebben genoemd, zijn vooral gericht op het perfectioneren van de Mate 20 Pro, maar wat we echt willen zien in de Huawei Mate 30 Pro is iets compleet nieuws en spannends.

Een soort futuristische feature misschien of een volledig nieuw, oogverblindend ontwerp. We laten het over aan Huawei, maar gezien het succes van de Samsung Galaxy S10 en de komst van de iPhone 11 zal de Mate 30 Pro meer moeten bieden dan een indrukwekkende basis om echt op te vallen.