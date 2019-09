Huawei Mate 30 smartphones worden 19 september officieel gelanceerd

We hebben al heel wat geruchten gehoord over de Huawei Mate 30 smartphones, maar voor de verandering hebben we nu ook iets officieels: de lancering zal plaatsvinden op donderdag 19 september in het Duitse München.

Dit werd aangekondigd op het officiële Twitter-account van Huawei, dus bij deze mag je de datum aanduiden in je agenda en voorbereidingen treffen.

De preview site voor de lancering moedigt ons alvast aan om "de mogelijkheden te overdenken". Wat die zin precies betekent, mag je zelf uitmaken. Het bijbehorende beeldmateriaal bevat een afdruk van een cameralens, wat erop wijst dat de Mate 30 zal uitpakken met sterke cameramogelijkheden, zoals zijn voorgangers.

De Huawei Mate 30 is al eerder gespot

De Mate 30 zou geen Google-apps mogen gebruiken

De iPhone 11 wordt binnenkort gelanceerd

Al het nieuws over de Mate 30 smartphones en het event kan je terugvinden op TechRadar. De komende weken zullen we ongetwijfeld heel wat nieuwe lekken te zien krijgen.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!We're going full circle in Munich on 19.09.2019.Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVECSeptember 1, 2019

We staan echter met gemengde gevoelens tegenover het lanceringsevenement vanwege het nieuws dat de Mate 30 reeks waarschijnlijk geen apps of diensten van Google mag gebruiken door de handelsoorlog tussen de VS en China.

Het is mogelijk dat Google vrijstelling zal proberen aan te vragen voor de Huawei Mate 30 toestellen. Als dat niet lukt, zal Huawei moeten vertrouwen op zijn eigen HarmonyOS.

We verwachten sowieso een Mate 30 én Mate 30 Pro. Gelekte beelden wijzen op een cirkelvormige behuizing voor de camera's achteraan, waarin mogelijk vier lenzen passen.

Andere mogelijke verbeteringen zijn sneller draadloos laden, maar er wordt vooral gefocust op de software en de apps op de Huawei Mate 30.