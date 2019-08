Lanceringsdatum iPhone 11 officieel bekendgemaakt

De uitnodigingen voor de lancering zijn verstuurd en dat werd eigenlijk ook wel tijd. Met iets minder dan twee weken te gaan, zal op dinsdag 10 september naar verwachting de nieuwste iPhone 11-serie worden gepresenteerd.

Hoewel Apple het geen lancering noemt in de uitnodiging, maar een evenement, is het vrijwel zeker dat het gaat om de bekendmaking van de nieuwste iPhones. En de kans is heel groot dat het gaat om de iPhone 11-serie; de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11R.

Het evenement vindt plaats in het Steve Jobs Theater te Cupertino, Californië. Het programma begint om 10 uur plaatselijke tijd.

Zoals je ziet op de officiële uitnodiging hieronder, staat er 'Alleen op uitnodiging'. Apple blijft dus zeer geheimzinnig doen over wat er op 10 september zal worden onthuld.

De uitnodiging van Apple (Image credit: Apple)

We verwachten naast de bekendmaking van de iPhone 11-serie, ook meer te horen over de Apple Watch 5. En misschien wel een kleine update over Apple TV Plus of een lanceringsdatum voor de macOS 10.15 Catalina.

Al is het traditiegetrouw wel zo dat zo'n evenement alleen bedoeld is voor de aankondiging van nieuwe producten. Of we updates krijgen over services van Apple is dus nog de vraag.

Dat zullen we moeten afwachten tot dinsdag 10 september. TechRadar is uitgenodigd voor het evenement, dus je kunt via onze website alles volgen wat er wordt onthuld.