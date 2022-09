Full-screen widgets komen in de toekomst naar Windows 11

Een nieuwe downloadbare Insider Build introduceert een betere weergave voor je widgets in Windows 11 .

Als je lid bent van het Windows Insider-programma in het 'Dev Channel' (waarmee je Windows 11-updates kunt installeren met functies die getest kunnen worden) kun je in build 25201 een nieuwe weergave van widgets uitproberen op een manier waarop ze je bureaublad volledig bedekken.

Widgets zijn momenteel helemaal hip en Google en Apple willen widgets op nieuwe en verschillende manieren toepassen om ons te helpen belangrijke informatie in één oogopslag te beheren. Op dit moment hebben widgets een hoofdrol op het vergrendelingsscherm van de iPhone 14, maar op reguliere pc's valt er nog heel wat te halen. Apple heeft ook nog geen widgets in macOS Ventura.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom we verbeterde widgets snel terug zullen zien in Windows 11: niet alleen om eerste te worden in de widget-race, maar ook om het op een manier te implementeren waarop het zinvol is voor desktops en laptops.

Widgets zijn helemaal hip

Widgets in Windows bestaan al sinds Windows Vista, toen ze nog bekend stonden als 'Gadgets'. Ze waren traag, vergrendeld aan de rechterkant van je bureaublad, crashten voortdurend, en waren nauwelijks bruikbaar; uiteindelijk werden ze door Microsoft afgeschaft met de introductie van Windows 8.