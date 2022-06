Windows 11: Tweede grote update 'Sun Valley 3' komt in 2023

Microsoft’s tweede grote update voor Windows 11 staat gepland voor eind 2023. De nieuwe build 23H2, die intern ‘Sun Valley 3’ of ‘Copper’ wordt genoemd, gaat zich voornamelijk op verbeterde touch controls voor tablets focussen.

Volgens Windows Latest (opens in new tab) bouwt de nieuwe build voort op Sun Valley 2, de update die later dit jaar uitkomt. Sun Valley 3 komt met verbeteringen voor de bestaande Windows 11-apps, en mogelijk komt er ook een ‘tablet modus’ vergelijkbaar met die in Windows 10.

Bug fixes voor Sun Valley 2 (versie 22H2) wordt momenteel getest door gebruikers in het Windows Insider Programma. Gebruikers die zich hebben aangemeld voor het programma kunnen nieuwe versies al vroeg uitproberen.

Nu Microsoft, net als Apple, is overgestapt op een jaarlijkse updateschema voor functies, is het ook belangrijk dat we de releasedatum weten. Nu weten we alleen wat er komt, en niet wanneer.

In April kondigde Microsoft de komst van tabbladen in Windows Verkenner aan. Met deze functie kan je mappen en bestanden in één venster beheren met behulp van tabbladen, net zoals in een browser. Dit scheelt een hoop rommel op het beeldscherm.

De techgigant gaf echter geen datum aan wanneer Windows 11-gebruikers deze functie konden verwachten. We hebben de functie pas net in het ‘Dev Channel’ van recente Windows Insider-builds voorbij zien komen, dus het kan nog wel even duren voordat reguliere gebruikers hun folders kunnen organiseren.

De kans is groot dat Sun Valley 2 met de nieuwe functie wordt gelanceerd, maar niets is zeker. Microsoft maakt nooit een releasedatum voor de nieuwe update bekend, en een precieze lijst van verbeteringen ontbreekt ook vaak.

Microsoft, laat eens een roadmap zien! Dan weten we eindelijk wat de plannen zijn voor de grote Windows 11-updates gedurende het jaar, en dan weten we ook meteen wanneer bepaalde functies beschikbaar worden voor het publiek. Het is moeilijk om enthousiast te worden als we nooit weten wanneer nieuwe updates uitkomen.

We hopen dat Microsoft laten weten wanneer Sun Valley 3 uitkomt, en wat het precieze plan is voor deze grote update. Zo kunnen zakelijke gebruikers en ontwikkelaars hun apps en bedrijven voorbereiden op het gebruik van de nieuwe functies.

Apple heeft een ‘herfst’-releasedatum voor updates voor macOS, iOS en iPadOS bevestigd. Nog steeds maar een vage releasedatum, maar gebruikers krijgen dan wel al een idee wanneer ze bepaalde updates kunnen verwachten.

Het zou fijn zijn als Microsoft iets soortgelijks gaat doen. Op die manier kunnen gebruikers naar de nieuwe functies uitkijken als ze een nieuwe laptop of tablet hebben gekocht. Nu is het maar gokken wanneer ze die felbegeerde, nieuwe functies kunnen uitproberen.