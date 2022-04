Grote Windows 11-update introduceert tal van beveiligingsfuncties

Microsoft heeft wat informatie onthult over aankomende Windows 11-updates. Een aantal pijnpunten van IT-professionals worden hopelijk verholpen.

Het bedrijf organiseerde een digitaal evenement getiteld 'Windows Power the Future of Hybrid Work'. Hier werden enkele nieuwe functies aangekondigd voor Windows omtrent cybersecurity en beveiliging tegen phishing en malware.

Ook zijn er verbeteringen vanaf een managementperspectief. Het update-proces van Windows 11 wordt beter geautomatiseerd en Edge en Office versimpelen identiteitsmanagement.

Microsoft claimt dat er meer dan 10 miljard malware-dreigingen zijn geblokkeerd door de ingebouwde bescherming in Windows-diensten, alsmede 35 miljard gevaarlijke e-mails en 25,6 miljard aanvallen op wachtwoorden. Echter blijkt het uit de nieuwste Work Trend Index dat veel bedrijven zich toch onveilig voelen in een hybride werkomgeving.

Om de verdediging nog sterker te maken heeft Microsoft een aantal veranderingen doorgevoerd voor Windows 11 die het besturingssysteem nog veiliger moeten maken.

“Microsoft investeert constant in het verbeteren van onze veiligheidseisen voor Windows”, vertelt David Weston, vicepresident van Enterprise and OS Security bij Microsoft.

“Met ingebouwde chip-tot-cloud-bescherming en verschillende veiligheidslagen, helpt Windows 11 om de veiligheidsuitdagingen van een hybride werkomgeving aan te pakken. Met elke release maken we Windows veiliger.”

Microsoft heeft een nieuw AI-systeem ontwikkeld die ervoor zorgt dat gebruikers geen kwaadwillende apps kunnen gebruiken op Windows-apparaten. Deze staat bekend als Smart App Control. Als een bepaalde applicatie een hoge dreiging vormt voor je apparaat, zorgt deze bescherming ervoor dat je het niet uit kunt voeren.

Microsoft Defender, de ingebouwde virusbescherming van Windows-apparaten, krijgt ook nieuwe functionaliteit waarmee het beter kan beschermen tegen phishing. Zo krijgen gebruikers een waarschuwing wanneer ze hun accountgegevens invoeren bij een website die niet betrouwbaar is. In het geval dat een apparaat wordt gestolen of kwijt is geraakt, kan de nieuwe persoonlijke data-encryptie ervoor zorgen dat jouw gegevens weerbaar zijn tegen een aanval.

Tot slot heeft Microsoft al een update uitgerold genaamd Config Lock. Deze zorgt ervoor dat gebruikers worden beschermd van ‘zichzelf’. De feature monitort veiligheidsinstellingen om te garanderen dat een apparaat up-to-date is met de nieuwste beveiligingseisen.

Management versimpelen

Microsoft wil het leven van IT-professionals simpeler maken. Nieuwe functionaliteit moet veel van het veiligheidsproces versimpelen.

Het bedrijf is van plan om gedurende het jaar meer updates uit te brengen waarmee administrators meer overzicht en controle krijgen over Windows 11-endpoints.

Hieronder valt de mogelijkheid om programma’s te herkennen die toe zijn aan een update, en de optie om de privileges van een non-administrator te vergroten wanneer dat nodig is.

Een aparte update focust op het voorzien van veilige toegang tot bedrijfsvoorzieningen voor medewerkers via bijvoorbeeld een VPN-verbinding.

Tot slot is het bedrijf een managementsysteem aan het ontwikkelen voor public key infrastructure (PKI) wat ervoor moet zorgen dat IT-afdelingen gemakkelijker andere medewerkers kunnen voorzien van tools om hun werk mee te doen. Dit is in de praktijk ingewikkelder dan je misschien zou verwachten.