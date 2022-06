Taakbeheer krijgt nuttige make-over in aankomende Windows 11-update

Windows 11 stevent af op een nieuwe update (versie 22H2, codenaam Sun Valley 2) met verscheidene nieuwe functies. Gebruikers hebben zich aangemeld voor het Windows Insider Programma, waardoor ze alvast kunnen zien wat de nieuwe versie zoal bevat. 22H2 is de eerste grote update voor Windows 11 sinds de release eind 2021.

Over het algemeen is de update vrij slank, met verbeteringen achter de schermen en kleine nieuwe functies, in plaats van allerlei toeters en bellen. We krijgen klikken en slepen terug voor op de taakbalk, Windows Spotlight en een nieuwe 'Stickers'-functie de je geinige stempels op je bureaublad laat zetten.

Het meest interessante aan de update is wellicht het vernieuwde Windows Taakbeheer. Deze bevat elementen van Microsofts Fluent Design System (opens in new tab) voor een verbeterde gebruikservaring en heeft een look die meer lijkt op die van Windows 11. Het ziet er een stuk moderner uit, met de oude bovenste tabbladen die naar links zijn verplaatst zoals in het menu bij Instellingen en Verkenner. Veelgebruikte taken zijn naar een balk bovenin verplaatst.

Deze aanpassingen zijn volgens geruchten aangebracht om Taakbeheer gebruiksvriendelijker voor touchscreens te maken. Windows 11 blijft namelijk uitbreiden naar tablets en 2-in-1-laptops. Het nieuwe Taakbeheer gebruikt ook Microsofts nieuwe 'virtuele designmateriaal' wat Mica heet. Deze matcht het kleurschema van het venster met die van je bureaublad-achtergrond. Ook is er nieuwe ondersteuning voor een donkere modus, wat altijd prettig is.

De grootste verandering is ongetwijfeld de toevoeging van een nieuwe 'Efficiëntie-modus' voor individuele processen. Deze laat je het gebruik van systeembronnen limiteren door specifieke programma's die wellicht je CPU of geheugen opeisen. Het is mogelijk erg nuttig voor het besparen van je batterij en geeft de mogelijkheid om prioriteit te geven aan intensieve taken. Zo kan je CPU de processen prioriteren die echt van belang zijn.

Analyse: Moet je je inschrijven voor het WIP?

Het is geen toeval dat de afkorting van Windows Insider Programma WIP is, net zoals 'work in progress'. Het Windows Insider Programma is namelijk precies dat: het uitproberen van een versie die nog niet helemaal af is. Toegegeven, bij TechRadar draaien we op de 'ontwikkelaars-build' van Windows 11, welke een stuk minder stabiel draait dan de andere builds die beschikbaar zijn voor Insiders. Het is dan ook een versie van het besturingssysteem die nog niet af is.

Het inruilen van systeemstabiliteit is de toegang tot nieuwe onderdelen echter niet waard voor de reguliere gebruiker. De nieuwe 'Efficiëntie-modus' is aantrekkelijk voor gebruikers die alles willen verfijnen, maar het aanzetten van de batterijbesparing in de batterij-instellingen van Windows 11 is voor velen al voldoende.

Het Windows Insider Programma is niet voor iedereen. Als je een tech-fanaat bent of daadwerkelijk software ontwikkelt voor Windows-systemen is het een geweldige kans om er vroeger bij te zijn. Nu we zelf de nieuwe build hebben uitgeprobeerd, kunnen we rustig toegeven dat we liever teruggaan naar het oude vertrouwde 21H2.

