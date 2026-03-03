Xiaomi toont de toekomst van de smart home met zijn 'Human x Car x Home'-ecosysteem

Xiaomi nodigde ons dit jaar uit om mee te gaan naar MWC om daar hun nieuwe producten en concepten te bekijken. Ik heb eerst een keynote van Xiaomi bijgewoond, waarbij de focus voornamelijk lag op de nieuwe productlanceringen en daarna kreeg ik op de beursvloer nog een 'booth tour'. Het thema van Xiaomi's booth bij MWC stond volledig in het teken van wat het bedrijf zijn 'Human x Car x Home'-ecosysteem noemt.

De nieuwe producten

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Tijdens de booth tour kreeg ik ook weer een korte recap van de nieuwe Xiaomi 17-serie, die ik eerder tijdens de keynote al kon bekijken, naast sommige van de andere nieuwe releases, zoals de Xiaomi Tag, de Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank, de Xiaomi Watch 5, de Redmi Buds 8 Pro, de Xiaomi Pad 8-serie en de Xiaomi elektrische scooter 6-serie.

De focus lag bij de booth tour vooral op de nieuwe telefoons, maar ik ben ook zeker benieuwd naar wat Xiaomi weet te bieden met zijn nieuwe Wear OS-horloge en tablets.

De volgende stop van de tour was bij de 'Xiaomi Vision Gran Turismo'. Dit is een concept voor een elektrische hypercar die ontwikkeld is voor de bekende Gran Turismo-franchise. Bij MWC 2026 was het design echter in het echt te bewonderen. Het was een indrukwekkende auto, maar Xiaomi kon nog niet vertellen of dit model ook echt ooit in productie zou gaan. Wel was hier verder ook nog de Xiaomi SU7 te zien en dat is een elektrische auto die (in ieder geval in China) wel al op de weg rijdt.

Wat los van de nieuwe producten echter het meest interessant was, was Xiaomi's visie op de toekomst van de smart home.

De toekomst van de smart home

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Xiaomi liet in zijn booth een demo zien van wat het 'Xiaomi Miloco' noemt (en nee, dat betekent hier niet 'ik ben gek', ook al waren we natuurlijk wel in Spanje). Miloco is voor nu ook nog een concept, maar het klinkt wel als iets dat erg handig kan zijn in een toekomstige smart home-omgeving.

Het idee van Miloco is dat het op een slimme wijze (met behulp van AI-modellen met 'multimodale perceptie en data-analyse) meerdere slimme apparaten in je huis kan laten samenwerken en automatisch bepaalde apparaten kan laten activeren aan de hand van wat er in je huis gebeurt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Xiaomi liet een aantal voorbeelden zien. Er stond een camera in het midden van een nagebootste woonkamer die kon draaien om de omgeving te zien. Eerst ging een Xiaomi-medewerker op een stoel zitten bij een lamp in de buurt en pakte hij een boek erbij. De camera registreerde dit en Miloco zorgde ervoor dat vervolgens de lamp aanging, zodat er genoeg licht was om te lezen. Toen de man het boek weglegde en zijn telefoon erbij pakte, ging de felle verlichting van de lamp, die naar beneden gericht was, uit en bleef alleen de sfeerverlichting aan de bovenkant aan.

Een tweede demo toonde hoe de air purifier automatisch geactiveerd werd toen de camera registreerde dat een kat (in dit geval een knuffel in de vorm van een kat) op de kattenbak zat. Als laatste strooide de man nog wat kruimels op de vloer. Die moesten toch nog wel even in het zicht van de camera worden geveegd, maar toen ze gespot werden, kwam de Xiaomi-robotstofzuiger in actie om de rommel netjes op te ruimen. Los van het verplaatsen van de kruimels, verliep het hele proces verder dus gewoon automatisch.

Zo'n camera in je huis die 24/7 aanstaat, brengt natuurlijk wel privacyzorgen met zich mee, dus daar zal Xiaomi zorgvuldig mee om moeten gaan, maar de automatisering was in ieder geval erg indrukwekkend en handig. Wie weet hoe dit systeem nog verder kan worden uitgebreid in de toekomst als Xiaomi besluit om het verder te ontwikkelen. Deze korte demo toonde namelijk een smart home, waarin door samenwerking tussen apparaten het "huis" zelf dus ook echt slim leek en niet alleen allerlei verschillende losse apparaten in huis.

Tijdens de demo's werden er alleen maar Xiaomi-apparaten gebruikt en daarvoor is Miloco natuurlijk in de eerste instantie ook ontwikkeld, maar het zou mooi zijn als je uiteindelijk apparaten van verschillende merken kan laten samenwerken op deze manier. Aangezien Xiaomi op andere vakken, bijvoorbeeld met zijn tablets en de nieuwe magnetische powerbank ook ondersteuning biedt voor Apple-apparaten, zou het me niet verbazen als het bedrijf bereid is om met Miloco uiteindelijk ook apparaten van andere fabrikanten te ondersteunen... als dit natuurlijk een realiteit wordt.