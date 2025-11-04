WhatsApp brengt eindelijk een officiële Apple Watch-app uit en deze modellen krijgen de app

Vijf maanden na de lancering van zijn iPad-app brengt WhatsApp ook eindelijk een officiële Apple Watch-versie van zijn app uit.

Het was al langer mogelijk om je WhatsApp-notificaties te bekijken op een Apple Watch, maar deze officiële app brengt ook meerdere nieuwe features naar Apple Watches.

Ten eerste kan je nu ook echt volledige WhatsApp-berichten bekijken op je Apple Watch (inclusief enorm lange berichten die voorheen werden afgekapt). Daarnaast kan je nu ook reageren op berichten via je horloge, zowel met tekst als met emoji.

De nieuwe Apple Watch-app zorgt er ook voor dat je nu notificaties op je horloge te zien krijgt als je gebeld wordt via WhatsApp. Je hoeft nu dus niet meer op je telefoon te kijken om te kunnen zien wie je probeert te bellen. Ook kan je via je horloge spraakberichten opnemen en sturen.

Meta zegt ook dat je nu "meer van je chatgeschiedenis" kan zien wanneer je berichten bekijkt op je Apple Watch. In het kort komt het er dus op neer dat deze app een ervaring probeert te bieden die dichterbij de smartphone-ervaring van WhatsApp komt. "We kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer nuttige functionaliteit te bieden voor mensen met een Apple Watch", geeft Meta verder nog aan.

Welke modellen worden ondersteund?

(Image credit: Meta)

De nieuwe WhatsApp-app voor Apple Watches is vanaf vandaag beschikbaar, maar om er gebruik van te kunnen maken heb je wel een Apple Watch Series 4 of later nodig. Je horloge moet daarnaast ook op watchOS 10 of later draaien.

De Series 4 kwam uit in september 2018, dus als je ergens in de laatste zeven jaar een nieuw Apple Watch-model hebt gekocht, zou deze ondersteunt moeten worden. De watchOS 10-update verscheen overigens in 2023 en de Series 4 is dan ook het oudste model met ondersteuning voor die versie van het besturingssysteem.

Wij hebben de app nu nog niet zien verschijnen, maar in principe moet je hem dus kunnen downloaden via je Apple Watch (door op de digitale kroon te drukken en naar de App Store te gaan) of via je iPhone (door naar de Watch-app te gaan en WhatsApp via daar te installeren).

Dit nieuws is misschien vooral erg leuk voor mensen met een LTE-versie van een Apple Watch. Deze mensen kunnen nu als ze zonder iPhone op pad willen alsnog reageren op WhatsApp-berichten en toegang krijgen tot een WhatsApp-ervaring die erg lijkt op de ervaring die hun iPhone biedt.