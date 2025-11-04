WhatsApp brengt eindelijk een officiële Apple Watch-app uit en deze modellen krijgen de app

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Het werd ook wel eens tijd

Een Apple Watch met de WhatsApp-app in beeld
(Beeld: Meta)

Vijf maanden na de lancering van zijn iPad-app brengt WhatsApp ook eindelijk een officiële Apple Watch-versie van zijn app uit.

Het was al langer mogelijk om je WhatsApp-notificaties te bekijken op een Apple Watch, maar deze officiële app brengt ook meerdere nieuwe features naar Apple Watches.

Welke modellen worden ondersteund?

Een Apple Watch met daarop de offici&amp;euml;le WhatsApp-app

(Image credit: Meta)

De nieuwe WhatsApp-app voor Apple Watches is vanaf vandaag beschikbaar, maar om er gebruik van te kunnen maken heb je wel een Apple Watch Series 4 of later nodig. Je horloge moet daarnaast ook op watchOS 10 of later draaien.

De Series 4 kwam uit in september 2018, dus als je ergens in de laatste zeven jaar een nieuw Apple Watch-model hebt gekocht, zou deze ondersteunt moeten worden. De watchOS 10-update verscheen overigens in 2023 en de Series 4 is dan ook het oudste model met ondersteuning voor die versie van het besturingssysteem.

Wij hebben de app nu nog niet zien verschijnen, maar in principe moet je hem dus kunnen downloaden via je Apple Watch (door op de digitale kroon te drukken en naar de App Store te gaan) of via je iPhone (door naar de Watch-app te gaan en WhatsApp via daar te installeren).

Dit nieuws is misschien vooral erg leuk voor mensen met een LTE-versie van een Apple Watch. Deze mensen kunnen nu als ze zonder iPhone op pad willen alsnog reageren op WhatsApp-berichten en toegang krijgen tot een WhatsApp-ervaring die erg lijkt op de ervaring die hun iPhone biedt.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft recent zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

Met ondersteuning van