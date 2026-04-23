OnePlus Watch 4 biedt meer van hetzelfde en fans zijn niet onder de indruk

OnePlus heeft de OnePlus Watch 4 aangekondigd en de volledige lijst met functies en specificaties onthuld. Hij heeft een 466x466 pixel LTPO OLED-display met een scherm van saffierglas dat 600 nits helderheid levert en een piekhelderheid van 3000 nits in de sportmodus, 2GB RAM en 32GB opslag. De 646mAh-batterij kan het apparaat drie dagen van stroom voorzien bij intensief gebruik en tot 16 dagen in de energiebesparende modus. Het gewicht is lager dan dat van de Watch 3 en er is een IP69-certificering voor water- en stofbestendigheid toegevoegd.

Opvallend is dat de OnePlus Watch 4 meteen draait op Oxygen OS Watch 8, gebaseerd op Google's Wear OS 6. Dat is ongebruikelijk, omdat OnePlus eerder heeft aangegeven dat Wear OS 6 later dit jaar beschikbaar zal komen voor de oudere Watch 3 en Watch 2. Het is dan ook een aangename verrassing dat het besturingssysteem daarvoor al op dit nieuwe horloge beschikbaar is.

De OnePlus Watch 4 zal verkrijgbaar zijn in de kleuren Evergreen Titanium en Midnight Titanium. Ondanks de productpagina op de OnePlus-website is er nog geen informatie over de prijs of verkoopdatum. We zullen moeten afwachten wanneer die bekend wordt.

Meer van hetzelfde

Toch zijn fans niet enorm enthousiast over het nieuwe horloge. Ten eerste gebruikt de Watch 4 dezelfde Qualcomm Snapdragon W5-processor en BES 2800-coprocessor als de Watch 3 en Watch 2. Velen hadden gehoopt op de Snapdragon Wear Elite-chip, maar die krijg je hier helaas niet.

De verbeteringen ten opzichte van de Watch 3 zijn al bij al relatief klein. Op Reddit uitte gebruiker DueCompetition1249 bijvoorbeeld zijn ongenoegen met de woorden: "Niets nieuws. Of hij wordt heel goedkoop... of hij wordt een flop." Als je momenteel een OnePlus Watch 2 of Watch 3 hebt, lijken er weinig redenen om dit nieuwe horloge te kopen.